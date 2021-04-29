Во Франции выявили случай заражения индийским штаммом коронавируса

ПАРИЖ, 29 апреля. /ТАСС/. Случай заражения индийским штаммом коронавируса подтвержден медицинскими службами в департаменте Ло и Гарона на юго-западе Франции. Об этом сообщил в четверг глава регионального агентства здравоохранения региона Новая Аквитания Бенуа Эльбоод.

"Это первый подтвержденный случай в нашем регионе, [в департаменте] Ло и Гарона. Он был выявлен по итогам исследований в лаборатории Тулузы, - рассказал он в эфире телеканала BFM. - Мы подозреваем, что это более заразный вариант, который немного сильнее сопротивляется вакцинам, хотя пока нет исследований, которые бы позволяли уверенно говорить об этом".

Новый штамм выявили у француза, который прибыл в страну из Индии. В ходе дополнительной проверки после прилета у него выявили инфицирование коронавирусом и отправили его анализы в лабораторию. Власти обязали путешественника самоизолироваться и провели масштабную проверку среди людей, с которыми он контактировал.

В конце марта индийское министерство здравоохранения сообщило, что в стране обнаружили новую разновидность коронавируса с мутациями E484Q и L452R в S-белке. Наличие сразу двух мутаций, которые ранее наблюдались в других геновариантах вируса по всему миру, вызывает особое беспокойство. Также сообщалось, что эти мутации обнаруживаются примерно в 15-20% образцов и не встречаются у британского, южноафриканского, бразильского штаммов.