В Нижегородской области ослабили ограничения при работе общепита, спортклубов и бассейнов

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 апреля. /ТАСС/. Власти Нижегородской области ослабили ряд ограничений при работе заведений общественного питания, фитнес-центров и спортивных сооружений, сообщает в четверг пресс-служба губернатора и правительства региона.

"Снято ограничение на рассадку за одним столом более четырех человек в заведениях общепита. Максимальное число посетителей при посещении фитнес-центров, спортивных клубов, а также при использовании спортивных сооружений теперь рассчитывается, исходя из показателя не 8, а 4 кв. м на человека. При плавании в бассейнах на каждого человека должно приходиться не 10, а 5 кв. м зеркала воды", - сказано в сообщении.

Глава Нижегородской области Глеб Никитин отметил, что в прошлом году отрасли спорта и общественного питания понесли серьезные потери.

"По мере стабилизации санитарно-эпидемиологической ситуации мы принимаем решения, позволяющие бизнесу работать более комфортно. В наших общих интересах - возвращение к их полноценной работе", - цитирует Никитина пресс-служба.

Также разрешена работа хаммамов и инфракрасных саун в спортивных учреждениях при условии соблюдения посетителями социальной дистанции. В отношении отдельно стоящих бань и саун снято ограничение на посещение купелей и бассейнов.

По данным ресурса стопкоронавирус.рф, в Нижегородской области зарегистрировано 113,7 тыс. случаев заражения коронавирусом, 109 тыс. человек выздоровело, 3,1 тыс. летальных исходов.