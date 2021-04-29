Жители Тверской области предложили наградить Бологое званием "Город трудовой доблести"

ТАСС, 29 апреля. Жители Тверской области инициировали присвоение городу Бологому звания "Город трудовой доблести". Соответствующее ходатайство от имени властей региона направлено руководству страны, сообщил в четверг губернатор Игорь Руденя в эфире телеканала "Россия-24".

"Мы направили обращение к руководству страны о присвоении Бологому почетного звания "Город трудовой доблести". Уверен, что наша просьба будет поддержана, и мы получим такой статус для города, который действительно это заслужил. И все жители Тверской области будут гордиться этим", - сказал Руденя.

Инициативу жителей в эфире телепрограммы озвучил почетный гражданин города Бологое Игорь Хвощевский. Он сообщил, что в годы Великой Отечественной войны жители под постоянными бомбежками обеспечивали непрерывное железнодорожное сообщение с фронтом. В пресс-службе облправительства отметили, что для уничтожения станции Бологое нацисты забросили более 200 диверсионно-разведывательных групп и шпионов, чтобы взрывать пути, дезорганизовать работу транспортного узла, но ни одной диверсии совершить не удалось.

С июля 1941 года по 1944 год на город было совершено более 600 налетов фашистской авиации. В 1943-м для уничтожения Бологовского узла из Франции была переброшена авиационная дивизия люфтваффе, за 10 дней и ночей, с 13 по 23 марта, на Бологое было сброшено 1 811 бомб, были разрушены подъездные пути, парки, депо, вокзалы. "Несмотря ни на что, через крупнейший железнодорожный узел между Москвой и Ленинградом бесперебойно шли воинские эшелоны с людьми, техникой, боеприпасами, продовольствием на Калининский, Волховский, Ленинградский и Белорусский фронт", - добавили в пресс-службе.

В период войны в городе продолжали работу ряд предприятий, в том числе кирпичный, стекольный и рыбный заводы. На трудовом посту погибли 1 270 жителей, еще 1 500 человек получили ранения и контузии. За самоотверженный труд жителей город Бологое - единственный из пристанционных городов Советского Союза - был удостоен ордена Отечественной войны первой степени. Эта награда была присвоена в 1985 году, в год 40-летия Победы.

Президент России Владимир Путин в марте 2020 года подписал закон о введении в России звания "Город трудовой доблести". Оно присваивается российским городам, жители которых внесли значительный вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне, обеспечив бесперебойное производство военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях, располагавшихся на территории города, и проявив при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность.