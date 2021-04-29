Музей "Гостиная ТАСС" стал победителем конкурса "Корпоративный музей"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 апреля. /ТАСС/. Конкурс "Корпоративный музей" завершился в Петербурге, его участниками стали более 60 корпоративных музеев России. В номинации "Открытие года" победителем стал совместный проект ТАСС и бюро Planet9 "Музей "Гостиная ТАСС".

"История ТАСС переплетается с историей страны, и эту взаимосвязь мы постарались отразить в нашей "гостиной". Каждый ее экспонат хранит воспоминания о важных моментах прошлого, о ключевых событиях, на которых построен фундамент современного ТАСС. Наш корпоративный музей не только рассказывает о роли агентства в истории России, но и дает ориентиры коллегам, которые сегодня ведут ТАСС к новым успехам на информационном пространстве страны и мира", - рассказал управляющий делами ТАСС Дмитрий Коротков.

"Гостиная ТАСС" появилась в сентябре 2019 года - к 115-летию агентства. Место, где проводятся важные деловые встречи, обрело новые смыслы. В экспозиции представлена техника, благодаря которой передавались сообщения ТАСС; фотографии, плакаты и документы, являющиеся историческим наследием агентства. Проектированием музея занималось бюро Planet9, архитектором выступила Агния Стерлигова.

Церемония награждения победителей III Всероссийского конкурса "Корпоративный музей" состоялась в Белом зале Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого. Среди номинантов оказались такие компании как РЖД, "Газпром", "Лукойл", "Татнефть", Музей ВДНХ и многие другие.

В номинации "Музейные проекты, посвященные Году памяти и славы" в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне победителем стал Комплекс выставочных залов ООО "Газпром трансгаз Ухта". Победителем в номинации "Общественное признание" стал Музей истории нефтегазовой промышленности Тимано-Печоры компании "Лукойл". Лучшим корпоративным музеем этого года, завоевав Гран-при, стал Музей нефти компании "Татнефть".

По словам организаторов конкурса, главная цель - возрождение традиций корпоративных музеев, поддержание интереса к промышленному и научно-просветительскому потенциалу нашей страны. Музеи внутри организаций помогают сохранить традиции прошлого для будущих поколений.