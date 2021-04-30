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Как бесплатно провести отпуск на Байкале или Ладоге.
Как бесплатно провести отпуск на Байкале или Ладоге.
Как бесплатно провести отпуск на Байкале или Ладоге.
Как бесплатно провести отпуск на Байкале или Ладоге.
Как бесплатно провести отпуск на Байкале или Ладоге.

Как бесплатно провести отпуск на Байкале или Ладоге. Идея — стать волонтером в экспедиции

Озеро Байкал
© Владимир Байкальский/ТАСС
Кольцевать птиц на Ладоге, создавать туристические тропы на Байкале, заниматься раскопками на берегу Черного моря — это возможность одновременно отдохнуть от города, научиться новому, а еще и ощутимо сэкономить. Мы собрали 12 мест, где можно интересно провести время и принести пользу (науке и дикой природе).

Помощь орнитологам на берегу Ладоги...

Если вам нравится наблюдать за птицами, то есть кое-что поинтереснее. Ладожская орнитологическая станция набирает добровольцев для помощи ученым. В обязанности входит наблюдение за птицами, шитье ловушек и помощь в кольцевании. Работа с птицами проводится совместно с орнитологами с многолетним (а в отдельных случаях и с полувековым) стажем. Плюс волонтеры (как и все остальные участники лагеря) помогают в быту — приготовлении еды и уборке. 

Станция находится в Ленобласти, в природном заповеднике на берегу Свирской губы Ладожского озера. Этот заповедник — одно из мест Беломоро-Балтийского пролетного пути, по которому миллионы птиц российского Севера мигрируют на зимовку в Западную Европу и Африку. И это одна из пяти станций в мире, где птиц отлавливают с помощью больших стационарных ловушек (с целью кольцевания). Каждый сезон — с апреля по ноябрь — от 8 до 15 тыс. птиц. Здесь можно увидеть сов, кукушек, соколов, а всего больше 100 видов пернатых.

Условия. Проживание в деревянных домиках на одного — трех человек. Оргвзнос на продукты — 300 рублей в день. И еще, лучше, если вы "жаворонок", а не "сова": рабочий день в лагере начинается около четырех утра. 

Сроки: лагерь работает до первых снегопадов. Приехать можно минимум на 10 дней.

Дополнительные требования. Наличие прививки от клещевого энцефалита. Возраст — от 18 лет. Адекватная оценка своих умений жить в лесу — нельзя уйти побродить по заповеднику в одиночку. 

Подать заявку можно в группе станции во "ВКонтакте".

…или на Байкале

Другой вариант — наблюдать за миграцией птиц на юго-восточном побережье Байкала. Станция кольцевания птиц "Байкальская" расположена на берегу озера, недалеко от поселка Речка Мишиха. Волонтеры помогают орнитологам устанавливать ловушки, учатся выпутывать из них птиц. Определяют вид, пол и возраст пойманных птиц, измеряют их, взвешивают и надевают на лапку кольцо с номером. 

Станция кольцевания птиц “Байкальская” Андрей Огородник/ТАСС
Описание
Станция кольцевания птиц “Байкальская”
© Андрей Огородник/ТАСС

Сроки: Лагерь работает до 15 октября. Приехать можно минимум на месяц.

Условия. Люди без опыта работы с птицами сначала проходят двухнедельный курс. 

Дополнительные требования. Прививка от клещевого энцефалита. Возраст — от 18 лет. Питание и проезд добровольцы оплачивают самостоятельно.

Подать заявку можно на сайте организатора.

Алтай и Северная Осетия с РГО

В этом году Заповедная школа Русского географического общества (РГО) набирает волонтеров на несколько проектов. Главное — поторопитесь подать заявку до 16 мая. Вот несколько возможностей: 

Первый национальный парк на Алтае

Здесь под охраной находятся краснокнижные животные: снежный барс, алтайский горный баран аргали. Участники эковолонтерской школы помогают обустроить тропы, занимаются мониторингом окружающей среды и проводят просветительские мероприятия для жителей села Кош-Агач.

Сроки: с 13 по 20 июня. ​​​​​​

Территория Катунского заповедника и гора Белуха KOVCHIN/Shutterstock/FOTODOM
Описание
Территория Катунского заповедника и гора Белуха
© KOVCHIN/Shutterstock/FOTODOM

Катунский заповедник — еще одна возможность побывать на Алтае летом. Он расположен в самой высокогорной части — на Катунском хребте. Площадь — 151 664 га. К территории прилегает гора Белуха (4 506 м) — самая высокая точка Сибири, объект Всемирного природного наследия ЮНЕСКО.

Здесь волонтеры будут трудиться на благо развития кордона, а также помогут делать фото- и видеоконтент для заповедника.

Сроки: с 5 по 15 августа.

Национальный парк Алания

Находится в Северной Осетии. Хотите пожить в горах вдали от цивилизации — вам в эту экспедицию. Добираться можно по дороге в долине реки Урух, через каньон Ахсинта. Помимо работ по расчистке троп, волонтеров попросят сделать фото- и видеоконтент. 

Сроки: с 1 по 10 июля.

Прибайкальский национальный парк

Территория Прибайкальского национального парка — это степи и степные озера, леса, песчаные бухты и заливы Байкала. Участники должны помочь улучшить территорию — в расчистке экологической тропы, уборке берегов, а также, например, в разработке буклетов о достопримечательностях.

Сроки: с 28 июня по 5 июля.

Владимиро-Суздальский музей-заповедник

Вы когда-нибудь мечтали поработать в музее? РГО набирает волонтеров во Владимиро-Суздальский музей-заповедник. Он занимает ведущее место среди музеев Золотого кольца России: по статистике, на него приходится 40–45% от общего количества всех посещений. Участники помогут в реставрации и разработают проекты по популяризации места.

Собор Рождества Богородицы, соборная колокольня и Архиерейские палаты на территории Суздальского кремля Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Собор Рождества Богородицы, соборная колокольня и Архиерейские палаты на территории Суздальского кремля
© Станислав Красильников/ТАСС

Сроки: с 26 июля по 1 августа. 

Условия РГО: Участники самостоятельно оплачивают проезд к месту волонтерской школы. Проживание предоставляется. Возраст — от 18 до 35 лет. Во Владимиро-Суздальском музее-заповеднике ждут добровольцев от 25 лет. 

Подать заявку можно здесь. Почитать подробнее о программах здесь.

Археологические раскопки в Крыму

Архэкспедиции проводятся почти во всех регионах. И почти в каждой нужны волонтеры. Как насчет того, чтобы отправиться на побережье Черного моря? В Крыму летом проходит несколько экспедиций. Это важное место для российских археологов. Здесь больше 2 тыс. выявленных объектов архнаследия, и 30 из них — федерального значения. Две экспедиции проводит фонд "Археология". 

Первая — крепость Керчь. После поражения в Крымской войне (1853–1856) побережье России, тогда не имевшей флота, было беззащитно. Крепость создавалась, чтобы закрыть для вражеских войск вход в Азовское море. Ее построили во второй половине XIX века. Большая часть ее укреплений до сих пор не изучена. Общая площадь — более 400 га, где находятся десятки километров подземных ходов, рвов.

Вторая экспедиция — некрополь Кыз-Аул, расположенный в поселке Яковенко. Ученые называют этот объект "многоэтажным кладбищем". В период с I века до н.э. по I век н.э. здесь были захоронены представители высшего класса боспорского общества. 

Крепость Керчь Лев Федосеев/ТАСС
Описание
Крепость Керчь
© Лев Федосеев/ТАСС

"Крепость Керчь — рядом с крымским мостом, рядом заливы. В Яковенко — степи и маяк, если выбираете время, то лучше приезжать туда во второй половине августа, когда уже будут сделаны раскопы. В первый месяц здесь идет банальная расчистка", — говорит Александр Ахременко, руководитель фонда.

Работа в лагере разнообразная — есть физически трудная, собственно раскопки, а есть полегче — "медитативная" очистка артефактов. Всегда нужна помощь в лагере — приготовление пищи, уборка. По вечерам участники купаются в море, смотрят на закаты на пляже и слушают лекции об археологии. 

Сроки: экспедиция в крепости Керчь проходит с 1 июля по 21 июля, в Кыз-Ауле — с 1 июля по 27 августа. 

Условия. Оргвзнос — минимальный 600 рублей в сутки для новых волонтеров. На эти деньги закупается еда (организовано трехразовое питание и перекусы) и питьевая вода. Проживание в своих палатках. Можно снимать жилье в Керчи или у местных жителей в поселке Яковенко.

Дополнительные требования: нужна медицинская справка о том, что нет хронических заболеваний (при которых противопоказано работать на раскопках и находиться на солнце), и справка об эпидокружении (отсутствии контактов с инфекционными больными).

Подать заявку: на сайте фонда

Пожить на Байкале без мобильной связи

С 2003 года строится Большая Байкальская тропа — это пеший маршрут по живописным местам. Каждый год организаторы проводят экспедиции, где волонтеры помогают создавать тропы в Байкальском заповеднике и в Прибайкальском национальном парке

Протаптывать пешеходные тропы в лесу — только звучит легко, вообще-то речь о довольно трудной физической работе. Тропа — сложное инженерное сооружение. Она имеет прочное полотно, ступени, мосты, лестницы. Волонтеры работают лопатами, кирками, молотками и бензопилами. Нужна хорошая физическая подготовка. Зато опыт жизни в полевом лагере на Байкале, вдали от цивилизации, вы точно не забудете. А еще в программе есть выходные дни, в которые организаторы отведут вас на экскурсии.  

Байкальский государственный природный биосферный заповедник Андрей Огородник/ТАСС
Описание
Байкальский государственный природный биосферный заповедник
© Андрей Огородник/ТАСС

Сроки: Прибайкальский национальный парк — 21–28 июня (восемь дней). Байкальский заповедник — 21–30 июля (10 дней).

Условия: здесь оргвзнос побольше — от 2 до 10 тыс. рублей. Тратится на обустройство лагеря, питание, аптечку, сопровождение. Проживание в палатках, костровая еда. В Байкальском заповеднике — проживание не на побережье, а в нескольких километрах. В Прибайкальском нацпарке — на берегу. Приготовьтесь провести эти дни без интернета: в Байкальском заповеднике нет мобильной связи. В Прибайкальском нацпарке ловит "Теле2", но в ограниченных местах.

Дополнительные требования: нужна страховка от укуса клеща. Каждый день волонтеры проводят взаимоосмотры и самоосмотры. Организаторы объясняют, что делать, если вас укусил клещ. Со второй половины июля клещи перестают быть активны в регионе. Снаряжение — коврики, поперы — свои. Перелет до Иркутска и обратное оплачивается.

Подать заявку и почитать подробнее об экспедициях можно на сайте организатора

Командорские острова

Командорские острова — такое место, куда поехать самому — долго и очень дорого. Впрочем, и волонтером попасть туда может не каждый — берут только физически сильных мужчин от 25 до 55 лет. В списке требований — физическая возможность проходить пешком по 30 км в день, с рюкзаком 15 кг. Если вы уверены, что справитесь с созданием троп, строительными работами, демонтажом старых домов, — торопитесь отправить заявку до 30 мая.

"Отсутствие квалифицированной медпомощи и сильные ветра делают эту территорию одной из самых суровых. Взвесьте свои возможности", — советуют организаторы. 

Командорские острова tryton2011/Shutterstock/FOTODOM
Описание
Командорские острова
© tryton2011/Shutterstock/FOTODOM

Что вы получите? Увидите лежбище северных морских котиков. Очень много птиц: Командорские острова — это ежегодное гнездование около миллиона пернатых. Здесь проводятся туры для богатых бердветчеров. Это единственное место в мире где можно встретить голубого командорского песца. 

Сроки: добровольцы нужны с мая по сентябрь.

Условия: спартанские, но за счет организатора. Питание — минимальный набор продуктов. Волонтеры сами оплачивают дорогу.

Дополнительные требования: полевой опыт, умение работать с бензопилой, электрооборудованием и генератором, навык проведения строительных работ.

Подать заявку и узнать больше о возможности на сайте организатора.

Анастасия Акулова

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