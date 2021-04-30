Как бесплатно провести отпуск на Байкале или Ладоге. Идея — стать волонтером в экспедиции

Кольцевать птиц на Ладоге, создавать туристические тропы на Байкале, заниматься раскопками на берегу Черного моря — это возможность одновременно отдохнуть от города, научиться новому, а еще и ощутимо сэкономить. Мы собрали 12 мест, где можно интересно провести время и принести пользу (науке и дикой природе).

Помощь орнитологам на берегу Ладоги... Если вам нравится наблюдать за птицами, то есть кое-что поинтереснее. Ладожская орнитологическая станция набирает добровольцев для помощи ученым. В обязанности входит наблюдение за птицами, шитье ловушек и помощь в кольцевании. Работа с птицами проводится совместно с орнитологами с многолетним (а в отдельных случаях и с полувековым) стажем. Плюс волонтеры (как и все остальные участники лагеря) помогают в быту — приготовлении еды и уборке. Станция находится в Ленобласти, в природном заповеднике на берегу Свирской губы Ладожского озера. Этот заповедник — одно из мест Беломоро-Балтийского пролетного пути, по которому миллионы птиц российского Севера мигрируют на зимовку в Западную Европу и Африку. И это одна из пяти станций в мире, где птиц отлавливают с помощью больших стационарных ловушек (с целью кольцевания). Каждый сезон — с апреля по ноябрь — от 8 до 15 тыс. птиц. Здесь можно увидеть сов, кукушек, соколов, а всего больше 100 видов пернатых. Условия. Проживание в деревянных домиках на одного — трех человек. Оргвзнос на продукты — 300 рублей в день. И еще, лучше, если вы "жаворонок", а не "сова": рабочий день в лагере начинается около четырех утра. Сроки: лагерь работает до первых снегопадов. Приехать можно минимум на 10 дней. Дополнительные требования. Наличие прививки от клещевого энцефалита. Возраст — от 18 лет. Адекватная оценка своих умений жить в лесу — нельзя уйти побродить по заповеднику в одиночку. Подать заявку можно в группе станции во "ВКонтакте". …или на Байкале Другой вариант — наблюдать за миграцией птиц на юго-восточном побережье Байкала. Станция кольцевания птиц "Байкальская" расположена на берегу озера, недалеко от поселка Речка Мишиха. Волонтеры помогают орнитологам устанавливать ловушки, учатся выпутывать из них птиц. Определяют вид, пол и возраст пойманных птиц, измеряют их, взвешивают и надевают на лапку кольцо с номером.

Описание Станция кольцевания птиц “Байкальская” © Андрей Огородник/ТАСС

Сроки: Лагерь работает до 15 октября. Приехать можно минимум на месяц. Условия. Люди без опыта работы с птицами сначала проходят двухнедельный курс. Дополнительные требования. Прививка от клещевого энцефалита. Возраст — от 18 лет. Питание и проезд добровольцы оплачивают самостоятельно. Подать заявку можно на сайте организатора. Алтай и Северная Осетия с РГО В этом году Заповедная школа Русского географического общества (РГО) набирает волонтеров на несколько проектов. Главное — поторопитесь подать заявку до 16 мая. Вот несколько возможностей: Первый национальный парк на Алтае Здесь под охраной находятся краснокнижные животные: снежный барс, алтайский горный баран аргали. Участники эковолонтерской школы помогают обустроить тропы, занимаются мониторингом окружающей среды и проводят просветительские мероприятия для жителей села Кош-Агач. Сроки: с 13 по 20 июня. ​​​​​​

Описание Территория Катунского заповедника и гора Белуха © KOVCHIN/Shutterstock/FOTODOM

Катунский заповедник — еще одна возможность побывать на Алтае летом. Он расположен в самой высокогорной части — на Катунском хребте. Площадь — 151 664 га. К территории прилегает гора Белуха (4 506 м) — самая высокая точка Сибири, объект Всемирного природного наследия ЮНЕСКО. Здесь волонтеры будут трудиться на благо развития кордона, а также помогут делать фото- и видеоконтент для заповедника. Сроки: с 5 по 15 августа. Национальный парк Алания Находится в Северной Осетии. Хотите пожить в горах вдали от цивилизации — вам в эту экспедицию. Добираться можно по дороге в долине реки Урух, через каньон Ахсинта. Помимо работ по расчистке троп, волонтеров попросят сделать фото- и видеоконтент. Сроки: с 1 по 10 июля. Прибайкальский национальный парк Территория Прибайкальского национального парка — это степи и степные озера, леса, песчаные бухты и заливы Байкала. Участники должны помочь улучшить территорию — в расчистке экологической тропы, уборке берегов, а также, например, в разработке буклетов о достопримечательностях. Сроки: с 28 июня по 5 июля. Владимиро-Суздальский музей-заповедник Вы когда-нибудь мечтали поработать в музее? РГО набирает волонтеров во Владимиро-Суздальский музей-заповедник. Он занимает ведущее место среди музеев Золотого кольца России: по статистике, на него приходится 40–45% от общего количества всех посещений. Участники помогут в реставрации и разработают проекты по популяризации места.

Описание Собор Рождества Богородицы, соборная колокольня и Архиерейские палаты на территории Суздальского кремля © Станислав Красильников/ТАСС

Сроки: с 26 июля по 1 августа. Условия РГО: Участники самостоятельно оплачивают проезд к месту волонтерской школы. Проживание предоставляется. Возраст — от 18 до 35 лет. Во Владимиро-Суздальском музее-заповеднике ждут добровольцев от 25 лет. Подать заявку можно здесь. Почитать подробнее о программах здесь. Археологические раскопки в Крыму Архэкспедиции проводятся почти во всех регионах. И почти в каждой нужны волонтеры. Как насчет того, чтобы отправиться на побережье Черного моря? В Крыму летом проходит несколько экспедиций. Это важное место для российских археологов. Здесь больше 2 тыс. выявленных объектов архнаследия, и 30 из них — федерального значения. Две экспедиции проводит фонд "Археология". Первая — крепость Керчь. После поражения в Крымской войне (1853–1856) побережье России, тогда не имевшей флота, было беззащитно. Крепость создавалась, чтобы закрыть для вражеских войск вход в Азовское море. Ее построили во второй половине XIX века. Большая часть ее укреплений до сих пор не изучена. Общая площадь — более 400 га, где находятся десятки километров подземных ходов, рвов. Вторая экспедиция — некрополь Кыз-Аул, расположенный в поселке Яковенко. Ученые называют этот объект "многоэтажным кладбищем". В период с I века до н.э. по I век н.э. здесь были захоронены представители высшего класса боспорского общества.

Описание Крепость Керчь © Лев Федосеев/ТАСС

"Крепость Керчь — рядом с крымским мостом, рядом заливы. В Яковенко — степи и маяк, если выбираете время, то лучше приезжать туда во второй половине августа, когда уже будут сделаны раскопы. В первый месяц здесь идет банальная расчистка", — говорит Александр Ахременко, руководитель фонда. Работа в лагере разнообразная — есть физически трудная, собственно раскопки, а есть полегче — "медитативная" очистка артефактов. Всегда нужна помощь в лагере — приготовление пищи, уборка. По вечерам участники купаются в море, смотрят на закаты на пляже и слушают лекции об археологии. Сроки: экспедиция в крепости Керчь проходит с 1 июля по 21 июля, в Кыз-Ауле — с 1 июля по 27 августа. Условия. Оргвзнос — минимальный 600 рублей в сутки для новых волонтеров. На эти деньги закупается еда (организовано трехразовое питание и перекусы) и питьевая вода. Проживание в своих палатках. Можно снимать жилье в Керчи или у местных жителей в поселке Яковенко. Дополнительные требования: нужна медицинская справка о том, что нет хронических заболеваний (при которых противопоказано работать на раскопках и находиться на солнце), и справка об эпидокружении (отсутствии контактов с инфекционными больными). Подать заявку: на сайте фонда. Пожить на Байкале без мобильной связи С 2003 года строится Большая Байкальская тропа — это пеший маршрут по живописным местам. Каждый год организаторы проводят экспедиции, где волонтеры помогают создавать тропы в Байкальском заповеднике и в Прибайкальском национальном парке. Протаптывать пешеходные тропы в лесу — только звучит легко, вообще-то речь о довольно трудной физической работе. Тропа — сложное инженерное сооружение. Она имеет прочное полотно, ступени, мосты, лестницы. Волонтеры работают лопатами, кирками, молотками и бензопилами. Нужна хорошая физическая подготовка. Зато опыт жизни в полевом лагере на Байкале, вдали от цивилизации, вы точно не забудете. А еще в программе есть выходные дни, в которые организаторы отведут вас на экскурсии.

Описание Байкальский государственный природный биосферный заповедник © Андрей Огородник/ТАСС

Сроки: Прибайкальский национальный парк — 21–28 июня (восемь дней). Байкальский заповедник — 21–30 июля (10 дней). Условия: здесь оргвзнос побольше — от 2 до 10 тыс. рублей. Тратится на обустройство лагеря, питание, аптечку, сопровождение. Проживание в палатках, костровая еда. В Байкальском заповеднике — проживание не на побережье, а в нескольких километрах. В Прибайкальском нацпарке — на берегу. Приготовьтесь провести эти дни без интернета: в Байкальском заповеднике нет мобильной связи. В Прибайкальском нацпарке ловит "Теле2", но в ограниченных местах. Дополнительные требования: нужна страховка от укуса клеща. Каждый день волонтеры проводят взаимоосмотры и самоосмотры. Организаторы объясняют, что делать, если вас укусил клещ. Со второй половины июля клещи перестают быть активны в регионе. Снаряжение — коврики, поперы — свои. Перелет до Иркутска и обратное оплачивается. Подать заявку и почитать подробнее об экспедициях можно на сайте организатора. Командорские острова Командорские острова — такое место, куда поехать самому — долго и очень дорого. Впрочем, и волонтером попасть туда может не каждый — берут только физически сильных мужчин от 25 до 55 лет. В списке требований — физическая возможность проходить пешком по 30 км в день, с рюкзаком 15 кг. Если вы уверены, что справитесь с созданием троп, строительными работами, демонтажом старых домов, — торопитесь отправить заявку до 30 мая. "Отсутствие квалифицированной медпомощи и сильные ветра делают эту территорию одной из самых суровых. Взвесьте свои возможности", — советуют организаторы.

Описание Командорские острова © tryton2011/Shutterstock/FOTODOM