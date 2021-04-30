Как бесплатно провести отпуск на Байкале или Ладоге. Идея — стать волонтером в экспедиции

Помощь орнитологам на берегу Ладоги...
Если вам нравится наблюдать за птицами, то есть кое-что поинтереснее. Ладожская орнитологическая станция набирает добровольцев для помощи ученым. В обязанности входит наблюдение за птицами, шитье ловушек и помощь в кольцевании. Работа с птицами проводится совместно с орнитологами с многолетним (а в отдельных случаях и с полувековым) стажем. Плюс волонтеры (как и все остальные участники лагеря) помогают в быту — приготовлении еды и уборке.
Станция находится в Ленобласти, в природном заповеднике на берегу Свирской губы Ладожского озера. Этот заповедник — одно из мест Беломоро-Балтийского пролетного пути, по которому миллионы птиц российского Севера мигрируют на зимовку в Западную Европу и Африку. И это одна из пяти станций в мире, где птиц отлавливают с помощью больших стационарных ловушек (с целью кольцевания). Каждый сезон — с апреля по ноябрь — от 8 до 15 тыс. птиц. Здесь можно увидеть сов, кукушек, соколов, а всего больше 100 видов пернатых.
Условия. Проживание в деревянных домиках на одного — трех человек. Оргвзнос на продукты — 300 рублей в день. И еще, лучше, если вы "жаворонок", а не "сова": рабочий день в лагере начинается около четырех утра.
Сроки: лагерь работает до первых снегопадов. Приехать можно минимум на 10 дней.
Дополнительные требования. Наличие прививки от клещевого энцефалита. Возраст — от 18 лет. Адекватная оценка своих умений жить в лесу — нельзя уйти побродить по заповеднику в одиночку.
Подать заявку можно в группе станции во "ВКонтакте".
…или на Байкале
Другой вариант — наблюдать за миграцией птиц на юго-восточном побережье Байкала. Станция кольцевания птиц "Байкальская" расположена на берегу озера, недалеко от поселка Речка Мишиха. Волонтеры помогают орнитологам устанавливать ловушки, учатся выпутывать из них птиц. Определяют вид, пол и возраст пойманных птиц, измеряют их, взвешивают и надевают на лапку кольцо с номером.
Сроки: Лагерь работает до 15 октября. Приехать можно минимум на месяц.
Условия. Люди без опыта работы с птицами сначала проходят двухнедельный курс.
Дополнительные требования. Прививка от клещевого энцефалита. Возраст — от 18 лет. Питание и проезд добровольцы оплачивают самостоятельно.
Подать заявку можно на сайте организатора.
Алтай и Северная Осетия с РГО
В этом году Заповедная школа Русского географического общества (РГО) набирает волонтеров на несколько проектов. Главное — поторопитесь подать заявку до 16 мая. Вот несколько возможностей:
Первый национальный парк на Алтае
Здесь под охраной находятся краснокнижные животные: снежный барс, алтайский горный баран аргали. Участники эковолонтерской школы помогают обустроить тропы, занимаются мониторингом окружающей среды и проводят просветительские мероприятия для жителей села Кош-Агач.
Сроки: с 13 по 20 июня.
Катунский заповедник — еще одна возможность побывать на Алтае летом. Он расположен в самой высокогорной части — на Катунском хребте. Площадь — 151 664 га. К территории прилегает гора Белуха (4 506 м) — самая высокая точка Сибири, объект Всемирного природного наследия ЮНЕСКО.
Здесь волонтеры будут трудиться на благо развития кордона, а также помогут делать фото- и видеоконтент для заповедника.
Сроки: с 5 по 15 августа.
Национальный парк Алания
Находится в Северной Осетии. Хотите пожить в горах вдали от цивилизации — вам в эту экспедицию. Добираться можно по дороге в долине реки Урух, через каньон Ахсинта. Помимо работ по расчистке троп, волонтеров попросят сделать фото- и видеоконтент.
Сроки: с 1 по 10 июля.
Прибайкальский национальный парк
Территория Прибайкальского национального парка — это степи и степные озера, леса, песчаные бухты и заливы Байкала. Участники должны помочь улучшить территорию — в расчистке экологической тропы, уборке берегов, а также, например, в разработке буклетов о достопримечательностях.
Сроки: с 28 июня по 5 июля.
Владимиро-Суздальский музей-заповедник
Вы когда-нибудь мечтали поработать в музее? РГО набирает волонтеров во Владимиро-Суздальский музей-заповедник. Он занимает ведущее место среди музеев Золотого кольца России: по статистике, на него приходится 40–45% от общего количества всех посещений. Участники помогут в реставрации и разработают проекты по популяризации места.
Сроки: с 26 июля по 1 августа.
Условия РГО: Участники самостоятельно оплачивают проезд к месту волонтерской школы. Проживание предоставляется. Возраст — от 18 до 35 лет. Во Владимиро-Суздальском музее-заповеднике ждут добровольцев от 25 лет.
Подать заявку можно здесь. Почитать подробнее о программах здесь.
Археологические раскопки в Крыму
Архэкспедиции проводятся почти во всех регионах. И почти в каждой нужны волонтеры. Как насчет того, чтобы отправиться на побережье Черного моря? В Крыму летом проходит несколько экспедиций. Это важное место для российских археологов. Здесь больше 2 тыс. выявленных объектов архнаследия, и 30 из них — федерального значения. Две экспедиции проводит фонд "Археология".
Первая — крепость Керчь. После поражения в Крымской войне (1853–1856) побережье России, тогда не имевшей флота, было беззащитно. Крепость создавалась, чтобы закрыть для вражеских войск вход в Азовское море. Ее построили во второй половине XIX века. Большая часть ее укреплений до сих пор не изучена. Общая площадь — более 400 га, где находятся десятки километров подземных ходов, рвов.
Вторая экспедиция — некрополь Кыз-Аул, расположенный в поселке Яковенко. Ученые называют этот объект "многоэтажным кладбищем". В период с I века до н.э. по I век н.э. здесь были захоронены представители высшего класса боспорского общества.
"Крепость Керчь — рядом с крымским мостом, рядом заливы. В Яковенко — степи и маяк, если выбираете время, то лучше приезжать туда во второй половине августа, когда уже будут сделаны раскопы. В первый месяц здесь идет банальная расчистка", — говорит Александр Ахременко, руководитель фонда.
Работа в лагере разнообразная — есть физически трудная, собственно раскопки, а есть полегче — "медитативная" очистка артефактов. Всегда нужна помощь в лагере — приготовление пищи, уборка. По вечерам участники купаются в море, смотрят на закаты на пляже и слушают лекции об археологии.
Сроки: экспедиция в крепости Керчь проходит с 1 июля по 21 июля, в Кыз-Ауле — с 1 июля по 27 августа.
Условия. Оргвзнос — минимальный 600 рублей в сутки для новых волонтеров. На эти деньги закупается еда (организовано трехразовое питание и перекусы) и питьевая вода. Проживание в своих палатках. Можно снимать жилье в Керчи или у местных жителей в поселке Яковенко.
Дополнительные требования: нужна медицинская справка о том, что нет хронических заболеваний (при которых противопоказано работать на раскопках и находиться на солнце), и справка об эпидокружении (отсутствии контактов с инфекционными больными).
Подать заявку: на сайте фонда.
Пожить на Байкале без мобильной связи
С 2003 года строится Большая Байкальская тропа — это пеший маршрут по живописным местам. Каждый год организаторы проводят экспедиции, где волонтеры помогают создавать тропы в Байкальском заповеднике и в Прибайкальском национальном парке.
Протаптывать пешеходные тропы в лесу — только звучит легко, вообще-то речь о довольно трудной физической работе. Тропа — сложное инженерное сооружение. Она имеет прочное полотно, ступени, мосты, лестницы. Волонтеры работают лопатами, кирками, молотками и бензопилами. Нужна хорошая физическая подготовка. Зато опыт жизни в полевом лагере на Байкале, вдали от цивилизации, вы точно не забудете. А еще в программе есть выходные дни, в которые организаторы отведут вас на экскурсии.
Сроки: Прибайкальский национальный парк — 21–28 июня (восемь дней). Байкальский заповедник — 21–30 июля (10 дней).
Условия: здесь оргвзнос побольше — от 2 до 10 тыс. рублей. Тратится на обустройство лагеря, питание, аптечку, сопровождение. Проживание в палатках, костровая еда. В Байкальском заповеднике — проживание не на побережье, а в нескольких километрах. В Прибайкальском нацпарке — на берегу. Приготовьтесь провести эти дни без интернета: в Байкальском заповеднике нет мобильной связи. В Прибайкальском нацпарке ловит "Теле2", но в ограниченных местах.
Дополнительные требования: нужна страховка от укуса клеща. Каждый день волонтеры проводят взаимоосмотры и самоосмотры. Организаторы объясняют, что делать, если вас укусил клещ. Со второй половины июля клещи перестают быть активны в регионе. Снаряжение — коврики, поперы — свои. Перелет до Иркутска и обратное оплачивается.
Подать заявку и почитать подробнее об экспедициях можно на сайте организатора.
Командорские острова
Командорские острова — такое место, куда поехать самому — долго и очень дорого. Впрочем, и волонтером попасть туда может не каждый — берут только физически сильных мужчин от 25 до 55 лет. В списке требований — физическая возможность проходить пешком по 30 км в день, с рюкзаком 15 кг. Если вы уверены, что справитесь с созданием троп, строительными работами, демонтажом старых домов, — торопитесь отправить заявку до 30 мая.
"Отсутствие квалифицированной медпомощи и сильные ветра делают эту территорию одной из самых суровых. Взвесьте свои возможности", — советуют организаторы.
Что вы получите? Увидите лежбище северных морских котиков. Очень много птиц: Командорские острова — это ежегодное гнездование около миллиона пернатых. Здесь проводятся туры для богатых бердветчеров. Это единственное место в мире где можно встретить голубого командорского песца.
Сроки: добровольцы нужны с мая по сентябрь.
Условия: спартанские, но за счет организатора. Питание — минимальный набор продуктов. Волонтеры сами оплачивают дорогу.
Дополнительные требования: полевой опыт, умение работать с бензопилой, электрооборудованием и генератором, навык проведения строительных работ.
Подать заявку и узнать больше о возможности на сайте организатора.
Анастасия Акулова