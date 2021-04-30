Великобритания проведет саммит для сбора средств на вакцины для предотвращения пандемий

ЛОНДОН, 30 апреля. /ТАСС/. Власти Великобритании вместе с Коалицией за инновации в области обеспечения готовности к эпидемиям (CEPI) проведут в 2022 году саммит, целью которого станет сбор средств на научные исследования и разработки вакцин для предотвращения различных пандемий в будущем. Об этом говорится в распространенном в пятницу заявлении МИД Соединенного Королевства.

В нем отмечается, что общими усилиями стороны намерены добиться сокращения времени, необходимого для создания новой вакцины в случае очередной эпидемии, до 100 дней, что примерно на две трети меньше того срока, за который удалось разработать препарат против коронавируса. "Британские ученые и исследователи возглавили работу по созданию спасительных вакцин от коронавируса, которые применяются в самом королевстве и по всему миру. Но мы должны быть готовы к будущим пандемиям. Нам необходимо работать вместе, чтобы справиться с этим глобальным вызовом", - считает министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб.

В свою очередь исполнительный директор CEPI Ричард Хэтчетт обратил внимание на необходимость извлечь уроки из пандемии COVID-19 и быть более подготовленными к будущим эпидемиям. "Нет сомнений в том, что на пути к окончательной победе над пандемией коронавируса по всему миру мы еще не раз столкнемся со многими вызовами. Мы не можем позволить новым разновидностям вируса или иным угрозам перечеркнуть тот весомый прогресс, которого мы уже достигли. Даже борясь с теми вызовами, которые поставлены перед нами в настоящий момент, мы должны думать наперед и закладывать основы более безопасного будущего", - подчеркнул он.

Заявление о проведении данного саммита было сделано Раабом в преддверии встречи глав МИД стран Группы семи (G7), которые на следующей неделе проведут переговоры в Лондоне. Одной из тем обсуждений, как сообщило внешнеполитическое ведомство Великобритании, председательствующей в этом году в объединении, станет сотрудничество в области здравоохранения. Членам "семерки" будет предложено принять участие в работе вышеупомянутого саммита, добавили в МИД королевства.

CEPI была создана в 2017 году в Давосе для разработки вакцин с целью предотвращения эпидемий. Эта международная коалиция включает как государственные, так и частные и благотворительные организации. В прошлом году CEPI совместно со Всемирной организацией здравоохранения и Глобальным альянсом по вакцинам и иммунизации (GAVI) запустила международный механизм COVAX. В соответствии с условиями этой программы страны с высоким уровнем доходов оплачивают приобретение вакцин от коронавируса для менее богатых государств.