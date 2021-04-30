Опрос: каждый четвертый американец не хочет вакцинироваться

НЬЮ-ЙОРК, 30 апреля. /ТАСС/. Четверть взрослых жителей США не хотят проходить вакцинацию от коронавируса. Об этом свидетельствуют опубликованные в четверг данные опроса, проведенного службой SSRS по заказу телекомпании CNN .

В ходе опроса 26% его участников заявили, что пока не вакцинировались и не намерены этого делать.

При этом 55% респондентов сообщили, что уже получили как минимум одну дозу вакцины, еще 16% опрошенных пока не привились, но собираются пройти вакцинацию в будущем.

В своем исследовании социологи обратили внимание на то, как политические предпочтения влияют на отношение респондентов к проблеме вакцинации. Так, сторонники Республиканской партии США в этом вопросе настроены более скептически - 44% из них заявили, что не собираются получать вакцину от коронавируса. Среди респондентов-демократов же лишь 8% разделяют эту позицию. Среди участников опроса, не имеющих партийных предпочтений, не хотят получать прививку 28%.

В исследовании приняли участие 1 004 человека, которых социологи опросили по телефону в период с 21 по 26 апреля.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США с начала эпидемии выявлено более 32,2 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 574,4 тыс. человек. Страна по обоим показателям занимает первое место в мире.