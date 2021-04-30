В заповеднике на Камчатке изучат краснокнижных тюленей при поддержке WWF России

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 30 апреля. /ТАСС/. Специалисты Командорского заповедника при поддержке WWF России получат новые данные о жизни редкого тюленя (антура) и смогут издать детскую книгу об этих животных, сообщает пресс-служба особо охраняемой природной территории.

"Благодаря финансовой помощи WWF России заповедник "Командорский" сможет закупить и установить шесть меток на антуров, которые будут передавать данные о перемещениях животных. В результате заповедник надеется получить букет важных сведений о жизни тюленя-цветка, информацию о маршрутах, специфике и особенностях перемещений, а также поведения как на суше, так и в воде", - говорится в сообщении.

Кроме того, грант WWF России позволит заповеднику издать детскую книгу о жизни антуров в акватории Командорских островов, добавляется там.

Антур - редкий подвид обыкновенного тюленя, занесенный в Красную Книгу России. Это очень осторожное и пугливое животное, он никогда не имел серьезного промыслового значения, поэтому, в отличие от котиков и сивучей, также обитающих на Командорских островах, антура детально не изучали.

Командорский заповедник расположен на Командорских островах, включает четыре крупных острова - Беринга, Медный, Топорков и Арий Камень, более 60 мелких островков и прилегающую акваторию Берингова моря и Тихого океана. Командорские острова - место массового гнездования морских птиц. Здесь же расположены крупные лежбища морских млекопитающих, вдоль береговой полосы островов сосредоточены около 300 тыс. особей морских животных.