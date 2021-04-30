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Пандемия COVID-19
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В Японию прибыла первая партия вакцины Moderna

Министр здравоохранения, труда и благосостояния страны Норихиса Тамура заявил, что решение по поводу одобрения этого препарата должны принять в течение мая

ТОКИО, 30 апреля. /ТАСС/. Самолет с отправленной из Бельгии первой партией вакцины от коронавируса американской компании Moderna приземлился в Японии. Об этом в пятницу на пресс-конференции в Токио заявил министр здравоохранения, труда и благосостояния страны Норихиса Тамура.

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"Сегодня в Японию прибыл первый рейс с вакциной Moderna. Она пока не получила официального одобрения, но мы делаем все возможное, чтобы принять решение в кратчайшие сроки. В случае положительного вердикта мы сразу же приступим к поставкам этой вакцины для ее последующего применения", - сказал он.

По словам министра, решение по поводу одобрения вакцины Moderna должно быть принято в Японии в течение мая. Ожидается, что этот препарат будет использован для обеспечения крупномасштабных центров вакцинации населения. Распоряжение о создании таких учреждений в густонаселенных городах ранее отдал премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга. Поддержку в их организации будут оказывать японские Силы самообороны. В этих центрах смогут разом прививать по 10 тыс. человек.

Иммунизация в Японии стартовала в середине февраля. К настоящему времени полностью вакцинацию завершили только 950 тыс. из 4,8 млн медицинских работников (0,7% населения). 12 апреля началась вакцинация 36 млн жителей страны старше 65 лет. Сейчас в этой категории лишь 115 тыс. человек были привиты первой дозой.

В прошлом году Токио подписал соглашения с британско-шведской компанией AstraZeneca, американской Moderna и американо-германским консорциумом фирм Pfizer и BioNTech о поставках препаратов от коронавируса. В общей сложности Япония рассчитывает получить 310 млн доз вакцины. Пока вакцинация в Японии осуществляется только препаратом Pfizer.

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ЯпонияПандемия COVID-19
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