"Ъ": кандидатов в водители обяжут к проверкам на хронический алкоголизм и наркоманию

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Кандидатам в водители в России необходимо будет сдать анализы для проверки на хронический алкоголизм и на наличие в организме запрещенных веществ, включая опиаты, каннабиноиды, кокаин и метадон. Об этом сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на новый приказ Минздрава РФ, регулирующий процедуру получения медицинских справок в рамках водительских комиссий.

Так, Минздрав устанавливает новые правила освидетельствования водителей и кандидатов в водители. Документ проходит оценку в Аналитическом центре при правительстве в рамках "регуляторной гильотины" и может вступить в силу с 1 января 2022 года.

Сообщается, что текст приказа содержит общий термин - "лабораторные исследования крови и (или) мочи на определение хронического употребления алкоголя". Тем не менее конкретные методы выявления болезни в приказе не уточняются. При этом, согласно документу, граждан будут направлять на исследования при выявлении признаков хронического алкоголизма. Если водитель возвращает права после лишения, данная процедура будет обязательной. При выявлении в биоматериале веществ, указывающих на болезнь гражданина направят на полноценное обследование в специализированную клинику.

Кроме того, появится необходимость сдачи анализа на "наличие психоактивных веществ" тем, у кого врач выявил "признаки" наркозависимости, а также тем, кто возвращает права после лишения. Запрещенные вещества определяются двухэтапным химико-токсикологическим исследованием. При этом доставка биоматериала в лабораторию не должна превышать десяти дней, а само исследование - трех дней. На запрос "Коммерсанта" в Минздраве не ответили.

По информации издания, в 2020 году права получили 1,2 млн граждан, еще 4,7 млн удостоверений было выдано взамен просроченных, похищенных и т. д., свидетельствуют данные ГИБДД, следовательно, изменения коснутся нескольких миллионов человек. При этом в МВД РФ проект пока также официально не комментировали.

Также сообщается, что к 1 июля 2022 года полиция и Минздрав должны будут наладить цифровой обмен информацией о водителях через единую государственную информационную систему в сфере здравоохранения, куда будут поступать данные государственных и частных клиник. Поправки, находятся в правительстве и в Госдуму еще не вносились, уточняет "Коммерсантъ".