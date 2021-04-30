Yomiuri: большинство японцев заявили о дискриминации по отношению к заразившимся COVID-19

ТОКИО, 30 апреля. /ТАСС/. Подавляющее большинство жителей Японии (88%) считают, что в японском обществе существует дискриминация по отношению к людям, заразившимся коронавирусом. Об этом свидетельствуют опубликованные в пятницу данные социологического опроса, провиденного газетой Yomiuri .

При этом 83% японцев выразили беспокойство по поводу того, что они сами станут объектами дискриминации в случае инфицирования. В то же время 46% респондентов считают, что люди сами несут ответственность за то, что заразились. Однако 53% опрошенных думают, что это не так.

Что касается ношения масок в общественных местах, то 61% японцев заявили о чувстве злости при виде людей без средств личной защиты. Порядка 38%, напротив, спокойно относятся к людям без масок. Также подавляющее большинство жителей Японии (83%) намерены вакцинироваться от коронавируса.

Опрос проводился с 9 марта по 15 апреля. В нем приняли участие около 2,1 тыс. человек.

Правительство Японии из-за ускорения темпов распространения коронавируса ввело режим чрезвычайной ситуации в Токио, а также в западных префектурах Осака, Киото и Хёго с 25 апреля по 11 мая. В стране выявлено уже свыше 588 тыс. случаев заражения, более 10 тыс. человек умерли.