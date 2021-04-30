Власти Тринидада и Тобаго закрывают большую часть общественных мест

ГАВАНА, 30 апреля. /ТАСС/. Руководство Тринидада и Тобаго приняло решение ужесточить ограничительные меры из-за роста числа случаев заражения коронавирусом. Об этом в четверг сообщается на сайте премьер-министра страны Кейта Роули.

Отмечается, что с пятницы будут закрыты бары, рестораны, торговые центры, кинотеатры, тренажерные залы, салоны красоты и культовые сооружения. Сотрудникам полиции также разрешено осматривать жилые помещения, если поступит информация о нарушении санитарных норм. Меры будут действовать до 23 мая.

На настоящий момент в республике с населением около 1,4 млн человек зарегистрировано более 10 тыс. случаев заражения коронавирусом, умерли 163 человека.