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Пандемия COVID-19

Власти Тринидада и Тобаго закрывают большую часть общественных мест

Сотрудникам полиции также разрешили осматривать жилые помещения, если поступит информация о нарушении санитарных норм

ГАВАНА, 30 апреля. /ТАСС/. Руководство Тринидада и Тобаго приняло решение ужесточить ограничительные меры из-за роста числа случаев заражения коронавирусом. Об этом в четверг сообщается на сайте премьер-министра страны Кейта Роули.

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Отмечается, что с пятницы будут закрыты бары, рестораны, торговые центры, кинотеатры, тренажерные залы, салоны красоты и культовые сооружения. Сотрудникам полиции также разрешено осматривать жилые помещения, если поступит информация о нарушении санитарных норм. Меры будут действовать до 23 мая.

На настоящий момент в республике с населением около 1,4 млн человек зарегистрировано более 10 тыс. случаев заражения коронавирусом, умерли 163 человека.

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Тринидад и ТобагоПандемия COVID-19
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