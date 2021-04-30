В Хабаровском крае запустят пеший маршрут к ледниковому озеру у вершины Дуссе-Алиня

ХАБАРОВСК, 30 апреля. /ТАСС/. Буреинский заповедник в Хабаровском крае запустит летом пеший маршрут к ледниковому озеру Медвежье у вершины хребта Дуссе-Алинь. Об этом сообщила ТАСС заместитель директора по экологическому просвещению и туризму заповедника Ольга Козлитина. Ранее к озеру организовывали туры, привлекая в качестве транспорта вертолет.

Буреинский заповедник расположен в истоках реки Бурея в Хабаровском крае, он создан для охраны горной тайги, животных и растений юга Дальнего Востока. Почти на самой его границе на высоте 1,6 тыс. метров над уровнем моря находится ледниковое озеро Медвежье. С трех сторон оно огорожено почти отвесными гранитными скалистыми стенами, часть из которых высотой более 100 метров. Озеро глубиной более 20 метров получило неофициальное название жемчужины Хабаровского края за голубизну вод и уникальность ландшафта.

"Мы разрабатываем десятидневный маршрут. Часть пути туристы будут проходить на автомобильном транспорте и на моторной лодке. Это существенно удешевит стоимость тура", - сказала Козлитина. Маршрут запустят летом.

В заповеднике разработали также маршрут по участку заброшенной колесной дороги - Николаевского тракта или "Царской дороги" - построенной царской семьей. Она соединяла Благовещенск и Николаевск-на-Амуре. Дорога действовала с начала 1917 года до 1950 года, а затем была заброшена. Ее фрагменты сохранились в Амурской области и в Хабаровском крае.

Это одна из первых крупных колесных дорог Дальнего Востока. "13-километровый участок дороги сохранился очень хорошо, он не зарос деревьями, по нему будет пролегать только пеший маршрут", - сказала Козлитина, добавив, что на тракте можно увидеть ломы и кирки, недалеко - старый бревенчатый мост. Добраться до тракта туристы смогут за десять часов от центра Верхнебуреинского района - поселка Чегдомын. На кордоне представители эвенков покажут путешественникам национальные танцы, расскажут о шаманских обрядах и угостят сушеным мясом, супом с кровью сохатого, бульоном из оленьих ног и головы или отряхнутыми от земли вареными с оленьим жиром луковицами таежных растений. Группы на этот маршрут уже набираются.

В заповеднике рассчитывают, что запуск новых маршрутов по заброшенному Николаевскому тракту и на ледниковое озеро удвоит количество туристов. "В год заповедник посещают около 200 туристов, думаем, что новые маршруты, которые мы запускаем сейчас, будут посещать еще около 200 человек", - сказала Козлитина.