На Сахалине 112 человек стали победителями и призерами чемпионата "Абилимпикс-2021"

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 30 апреля. /ТАСС/. Имена победителей и призеров VI регионального чемпионата профессионального мастерства для людей с ограниченными возможностями здоровья "Абилимпикс-2021" на Сахалине озвучили в пятницу на церемонии закрытия мероприятия, которая состоялась в конгресс-холле торгово-делового центра "Столица" в Южно-Сахалинске. Всего экспертами отобрано 112 человек, сообщили ТАСС в пресс-службе Агентства по развитию человеческого капитала Сахалинской области.

Соревнования начались в регионе 27 апреля. В них приняли участие около 250 человек в возрасте от 14 до 65 лет: школьники, студенты и специалисты. Их работу оценивали 120 экспертов.

"Чемпионат завершился. Всего 112 победителей и призеров, из них 37 золотых медалистов", - рассказали в пресс-службе. Ребят наградили дипломами и медалями. Лучшие из них осенью отправятся на национальный этап чемпионата в Москву.

На протяжении нескольких дней на восьми площадках в Южно-Сахалинске и Тымовском (центральная часть Сахалина) участники соревновались в 22 компетенциях. Борьба за победу проходила на территории техникумов, учреждений дополнительного образования и других образовательных организаций области.

Помимо этого, 29 апреля в Южно-Сахалинске впервые состоялся "Бэби-Абилимпикс", участниками которого стали дети с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от пяти до восьми лет. На протяжении года они знакомились с разными профессиями, востребованными на региональном рынке труда, проходили мастер-классы по различным компетенциям. Участники прошли такие направления, как "Маляр", "Повар, кондитер", "Парикмахер", "Швея", "Декорирование тортов". Завершающим событием проекта стал мастер-класс по компетенции "Флористика", который 29 апреля прошел в Сахалинском техникуме сервиса в рамках VI регионального чемпионата "Абилимпикс". В мероприятиях проекта принимали участие 20 ребят из детских садов Южно-Сахалинска, а к итоговому мастер-классу присоединилось еще семь воспитанников коррекционной школы "Надежда". Дети изготовили подарки для матерей из искусственных цветов и украшения на руку на атласной ленте.

Сахалинская область присоединилась к движению "Абилимпикс" в 2016 году. Тогда чемпионат провели по шести компетенциям с 47 участниками. С каждым годом их количество увеличивалось. В 2019 году по итогам национального чемпионата Сахалинская область вошла в топ-20 регионов в медальном зачете, заняв 18 место.

Нацпроект

Ранее президент РФ Владимир Путин отметил особую важность работы автономной некоммерческой организации "Россия - страна возможностей". Чемпионат "Абилимпикс" является одним из ее проектов и закреплен в мероприятиях нацпроекта "Образование". Он дает многим людям с инвалидностью мотивацию к получению профессионального образования, содействует их трудоустройству.

Нацпроект "Образование" изначально был рассчитан на период с 2019 до 2024 года. Его общий бюджет по стране должен был составить 784,5 млрд рублей. Однако из-за пандемии ряд задач всех нацпроектов был продлен до 2030 года. Планируется, что в результате реализации проекта "Образование" будет обеспечена глобальная конкурентоспособность российского образования, а также вхождение РФ в число 10 ведущих стран по качеству общего образования.