В США завершился процесс передачи CISA надзора за доменом .gov

ВАШИНГТОН, 30 апреля. /ТАСС/. Передача Агентству по обеспечению инфраструктурной и кибербезопасности (CISA) США надзора за американским правительственным доменом верхнего уровня .gov от Управления по общим вопросам администрации (GSA) полностью завершен. Об этом в четверг корреспонденту ТАСС сообщили в пресс-службе агентства, которое входит в структуру Министерства внутренней безопасности (МВБ) США.

"Да, процесс завершен. CISA теперь полностью контролирует домен верхнего уровня .gov, как это требовалось сделать в течение 120 дней после вступления в силу закона DOTGOV", - отметили в пресс-службе.

Изменения в работе

Собеседник агентства рассказал, что теперь требования к получению и обладанию ресурсами в доменной зоне .gov были изменены в соответствии с законодательством. Так, "с 26 апреля 2021 года и по крайней мере до конца 2021 финансового года" (начинается в стране 1 октября) CISA "не будет взимать никаких сборов, включая платежи за продление регистрации", с обладателей ресурсов в домене. Кроме того, были введены ограничения возможности совместного использования ресурсов в домене. Власти также расширили права получения доступа к домену для представителей коренного населения страны.

При этом CISA ввело ряд новых ограничений. Агентство подтвердило запрет на использование доменной зоны .gov для политических кампаний или в коммерческих целях. Был введен и запрет на использование домена для "злонамеренной киберактивности, которая может повлиять на безопасность, целостность и доверие" к .gov.

Передача контроля за доменной зоной .gov, в которой расположены все онлайн-ресурсы американских федеральных правительственных учреждений и госструктур на уровне штатов, округов и городов, прописана в законодательной инициативе, принятой еще в конце прошлого года. Ранее корреспонденту ТАСС сообщили в CISA, что законодатели своим решением сделали агентство "директивным и управляющим органом в отношении домена верхнего уровня .gov". На протяжении последних 20 лет GSA занималось данными вопросами. В агентстве подчеркнули, что передача надзора за доменом не повлияет на работу государственных структур и их сайтов.

В CISA уверены, что агентство "повысит осведомленность правительственных организаций об угрозах безопасности, которым могут подвергаться их системы в .gov, и предложит дополнительные услуги для обеспечения конфиденциальности, надежности, доступности и скорости передачи данных в доменной зоне .gov".