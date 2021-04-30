Власти Вологодской области рассчитывают на восстановление турпотока до 3 млн в 2021 году

ВОЛОГДА, 30 апреля. /Корр. ТАСС Наталия Казаковцева/. Туристический поток в Вологодской области в 2021 году вернется к допандемийному уровню - около 3 млн туристов. Таким прогнозом поделился с ТАСС губернатор Вологодской области Олег Кувшинников.

"В этом году мы уже видим оживление в туристической отрасли, туристический кешбэк, который запустил Ростуризм, позволил с оптимизмом смотреть в будущее. На сегодня на кемпингах, туристических комплексах, особенно у воды - это Белозерск, Устье, Вытегра и другие прибрежные районы - гостиницы и кемпинги уже до августа практически забронированы. Ожидаем, что выйдем на уровень 3 млн туристов и экскурсантов на конец этого года. Рекорд 2019 года - 3 млн 150 тыс. туристов и экскурсантов - не побьем, но на уровень 3 млн выйдем. Интерес туристов видим колоссальный", - сказал глава региона.

По словам губернатора, 30% путешественников побывали в регионе в 2019 году с ночевкой, остальные - это экскурсанты. В 2020 году зафиксировано снижение турпотока на 35% до 2,05 млн туристов из-за пандемии. "Совсем недавно в Вологде прошла выставка туризма и индустрии гостеприимства "Ворота Севера", которая привлекла более 250 участников из 12 регионов страны. Сейчас мы предлагаем 300 уникальных маршрутов по территории области, хотя совсем недавно было 120. Тут все - гастрономический туризм, экологический, познавательный, событийный, исторический, промышленный, паломнический", - рассказал Кувшинников.

Вологодская область - один из самых крупных регионов Европейской части России, расположен в 450 км от Москвы и в 650 км от Санкт-Петербурга. Здесь переплетаются крупнейшие речные, железнодорожные, автомобильные пути страны. Пятнадцать населенных пунктов региона имеют высокохудожественные градостроительные ансамбли и комплексы, которые также привлекают огромное количество путешественников - это Вологда, Белозерск, Кириллов, Ферапонтово, Тотьма, Устюжна. Многие исторические места связаны с именами Ивана Грозного, Петра Первого, праведников Кирилла Белозерского, Ферапонта, Павла Обнорского, Игнатия Брянчанинова, писателей и поэтов.

В 2020 году в регионе дополнительно разработано 22 туристских маршрута, их общее количество увеличилось до 334. Действуют около 340 гостиниц и отелей на 5,7 тыс. номеров.