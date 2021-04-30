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В Самаре запретили продажу алкоголя в центре города 9 мая

Запрет будет действовать в границах семи улиц, в их числе Вилоновская, Фрунзе, Галактионовская, Ленинградская, Красноармейская и улица Максима Горького

САМАРА, 30 апреля. /ТАСС/. Власти Самарской области запретили продавать алкоголь 9 мая на центральных улицах Самары, говорится в постановлении, размещенном на сайте правительства региона.

"Установить в день проведения торжественных мероприятий, посвященных 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, 9 мая 2021 года полный запрет на розничную продажу алкогольной продукции на территории города Самары Самарской области в границах улиц", - говорится в документе.

Так, алкоголь запрещается продавать в границах улицы Вилоновской от улицы Фрунзе до улицы Галактионовской, улицы Галактионовской - от Ленинградской до Вилоновской улиц, а также в границах улицы Красноармейской - от улицы Максима Горького до Галактионовской улицы и на других территориях. В общей сложности ограничения ввели в границах семи центральных улиц Самары.

Теги
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