В Одинцове начал работать региональный сосудистый центр

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Региональный сосудистый центр начал работать на базе Одинцовской областной больницы. Об этом сообщается на официальном сайте Министерства здравоохранения Московской области.

"На базе Одинцовской областной больницы начало работу отделение рентгенохирургических методов диагностики и лечения в составе регионального сосудистого центра. Он предназначен для оказания экстренной медицинской помощи пациентам с инфарктами и инсультами. Центр оснащен современным высокотехнологическим оборудованием, позволяющим выполнять все виды экстренных рентгенохирургических вмешательств, в том числе с использованием методов ультразвуковой диагностики. Помимо этого, он оборудован ангиографом", - говорится в сообщении.

По словам министра здравоохранения Московской области Светланы Стригунковой, в Московской области на данный момент уже 15 региональных сосудистых центров. Они работают в Реутовской, Егорьевской, Подольской городской клинической, Красногоркой больнице № 1, Дмитровской, Люберецкой, Жуковской, Воскресенской первой, Коломенской, Долгопрудненской, Домодедовской, Сергиево-Посадской, Мытищинской и Ступинской больницах.

"Очень важно, чтобы пациенты при остром коронарном синдроме или нарушении мозгового кровообращения вовремя и в короткие сроки получали высокотехнологичную помощь", - цитирует пресс-служба Стригункову.

Региональные сосудистые центры подключены к единой информационной системе, что позволяет бригадам скорой медицинской помощи оперативно получать информацию о свободной операционной с ангиографом и оперативно доставлять пациента.