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День Победы - 2021

Кремль будет закрыт для посетителей утром 7 мая и весь день 9 мая

Это связано с подготовкой и проведением мероприятий, посвященных празднованию 76-й годовщины Победы, сообщает ФСО

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Московский Кремль будет закрыт для посетителей в первой половине дня 7 мая и весь день 9 мая из-за празднования 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Об этом в пятницу сообщил отдел по связям с прессой и общественностью Федеральной службы охраны (ФСО) России.

"Московский Кремль будет закрыт для доступа посетителей 7 мая 2021 года до 13:00, а также 9 мая в течение всего дня", - говорится в сообщении.

В пресс-релизе отмечается, что это связано с подготовкой и проведением государственных мероприятий, посвященных празднованию 76-й годовщины Победы.

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РоссияДень Победы - 2021
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