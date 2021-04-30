В Волгоградской области разрешили проводить экскурсии

ВОЛГОГРАД, 30 апреля. /ТАСС/. Власти Волгоградской области в связи со стабилизацией эпидобстановки разрешили проведение экскурсий, работу аттракционов при соблюдении определенных требований, а также смягчили и другие ограничения, введенные ранее в регионе из-за роста числа случаев коронавируса. Соответствующее постановление губернатора региона опубликовано в пятницу на официальном сайте администрации области.

Как следует из текста постановления, с 30 апреля в регионе допускается проведение свадеб с приглашением не более 10 человек гостей, которые должны соблюдать социальную дистанцию. Власти разрешили экскурсии с численностью групп до 35 человек - при условии выполнения дезинфекции туристического транспорта, соблюдения социальной дистанции и обязательного ношения масок. При условии регулярной санобработки могут принимать гостей и посетителей ботанические сады, парки культуры, работать парки аттракционов.

С 30 апреля разрешается проведение массовых мероприятий, которые были запрещены в марте 2020 года в момент введения наиболее жестких коронавирусных ограничений. Для проведения подобных мероприятий необходимо получение разрешения муниципального оперативного штаба либо регионального оперштаба по противодействию новой коронавирусной инфекции.

По данным регионального оперативного штаба на пятницу, в Волгоградской области коронавирусная инфекция с начала пандемии выявлена у 56 784 человек, выздоровели 54 253 человека, умерли 1 100.