Участники и ветераны войны из Петербурга получат выплаты до 10 тыс. рублей ко Дню Победы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 апреля. /ТАСС/. Участники Великой Отечественной войны, а также ветераны, бывшие узники фашистских концлагерей и ряд других категорий жителей из Санкт-Петербурга к Дню Победы получат дополнительные выплаты в размере до 10 тыс. рублей. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

"По решению губернатора в преддверии празднования Дня Победы будут предоставлены единовременные денежные выплаты. Инвалидам и участникам Великой Отечественной войны в размере 10 тыс. рублей. Ветеранам Великой Отечественной войны, награжденным знаком "Жителю блокадного Ленинграда", труженикам тыла, бывшим несовершеннолетним узникам фашистских концлагерей <...> в размере 7 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

Кроме того, выплаты в размере 4 тыс. рублей направят вдовам и вдовцам военнослужащих, погибших в период войны с Финляндией, Великой Отечественной войны, войны с Японией, а также вдовам и вдовцам умерших инвалидов и участников Великой Отечественной войны. Детям войны выплатят 3 тыс. рублей.

Выплаты произведут в мае за счет средств резервного фонда правительства Санкт-Петербурга. Их получат около 312 тыс. петербуржцев.