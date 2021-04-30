Музеи и кафе в Крыму продолжат работать с ограничениями до 1 июня

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 апреля. /ТАСС/. Музеи и кафе в Крыму продолжат работать с учетом ограничений, введенных на территории полуострова в связи с угрозой распространения коронавируса. Они продлены до 1 июня, следует из указа главы Крыма Сергея Аксенова.

"В пункте 8, 10, 11 слова "до 1 мая 2021 года" заменить словами "до 1 июня 2021 года", - говорится в документе.

С 1 марта в Крыму отменили большую часть ограничений для бизнеса, разрешены выставки и банкеты. Под запретом находятся массовые мероприятия, заполнение кинотеатров и театров допускается на 75%, кафе и ресторанов - на 50%, численность групп в музеях должна составлять не более 10 человек. Сохраняется масочный режим и социальное дистанцирование.

С начала года в регионе шло снижение заболеваемости коронавирусом, но во второй половине марта число новых случаев начало расти. С начала апреля количество выявляемых в сутки заразившихся выросло почти вдвое, однако уровень распространения инфекции остается ниже среднероссийского, сообщал ранее Роспотребнадзор. За весь период пандемии в регионе выявлено 40 469 случаев заражения, выздоровели 37 521 человек, умерли 1 216.