В "Диктанте Победы" приняли участие более 1,5 млн человек

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Более 1,5 млн человек приняли участие в международной акции "Единой России" "Диктант Победы". Об этом сообщила в пятницу пресс-служба партии.

"Обработано почти 90% данных посетителей площадок "Диктанта Победы" и участников акции на сайте диктантпобеды.рф. В акции приняли участие более 1,5 млн человек, из них почти 800 тысяч написали диктант очно", - говорится в сообщении.

По словам координатора проекта единороссов "Историческая память", заместителя секретаря генсовета партии Александра Хинштейна, окончательные итоги диктанта и его победители будут названы в июне.

"Хотя акция прошла вчера, интерес участников не ослабевает. Мы фиксируем активность на сайте, люди продолжают проходить наш тест. И для них мы сохраняем такую возможность", - добавил Хинштейн.

Парламентарий напомнил, что в этом году акция прошла в третий раз. В России организовали более 16 тыс. площадок. В их числе - гора Эльбрус, биосферный заповедник "Командорский" на Камчатке, крейсер "Аврора", заповедники в Хакасии, Красноярском и Краснодарском краях и многие другие. Центральную площадку организовали в Музее Победы на Поклонной горе в Москве. Здесь старт акции в 14:00 дал председатель "Единой России" Дмитрий Медведев.

За рубежом "Диктант Победы" был организован при поддержке Россотрудничества и активистов движения "Волонтеры Победы" в 80 странах. Более чем в 30 странах акция прошла очно, в частности, в Армении, Афганистане, Вьетнаме, Израиле, Португалии, Румынии, Сербии, Польше и Турции.