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Пандемия COVID-19

Бесплатные лекарства для лечения COVID-19 получили более 160 тыс. жителей Петербурга

В данный момент продолжают лечиться амбулаторно 9,7 тыс. человек

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 апреля. /ТАСС/. Бесплатными лекарствами обеспечили более 160 тыс. жителей Санкт-Петербурга, которые проходили лечение от новой коронавирусной инфекции на дому. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе вице-губернатора города Олега Эргашева.

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"Сегодня бесплатную лекарственную терапию получают 9,7 тыс. амбулаторных пациентов. Завершили лечение 161 154 человека", - говорится в сообщении.

Жители Санкт-Петербурга с легкой формой течения COVID-19, проходящие лечение под наблюдением врачей на дому, с ноября прошлого года бесплатно получают необходимые препараты. На эти цели из федерального бюджета Петербургу выделено 838,4 млн рублей. Из резервного фонда правительства Санкт-Петербурга на лекарства для амбулаторных пациентов также выделили более 321 млн рублей.

"Мы постоянно контролируем ситуацию с обеспечением амбулаторных больных с COVID-19 бесплатными лекарствами. Создан необходимый запас препаратов, необходимых для лечения заболевших коронавирусом", - процитировали Эргашева в пресс-службе.

По последним данным, в Петербурге выявили 415 740 случаев заражения коронавирусом, по этому показателю он занимает второе место среди регионов России после Москвы. Выздоровели после заражения 374 736 человек, умерли 13 214. За последние сутки в городе выявили 725 случаев заражения.

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РоссияСанкт-ПетербургПандемия COVID-19
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