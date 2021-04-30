В Донецке установили памятник фотокорреспонденту ТАСС Евгению Халдею

ДОНЕЦК, 30 апреля. /ТАСС/. Памятник фронтовому корреспонденту ТАСС, автору фотоснимка "Знамя Победы над Рейхстагом" Евгению Халдею установлен в пятницу на пересечении улицы Артема и проспекта Богдана Хмельницкого в центре Донецка. Об этом сообщает Донецкое агентство новостей .

Километры пленки и тысячи дней. Жизнь и работа фотографа Евгения Халдея Рассказываем об одном из самых знаменитых фотокорреспондентов ТАСС

"Работа по отливке скульптуры заняла у нас два месяца, не считая работы самого скульптора", - отметил начальник литейного участка ремонтно-механического цеха ООО "ДМЗ" Сергей Самойлов. Он также добавил, что масса бронзовой скульптуры составляет около 300 кг.

Евгений Халдей (1917-1997) родился в Юзовке (Донецк). Почти всю свою профессиональную жизнь он посвятил фотографии. Первый снимок сделал в 13 лет, а с 16 лет работал фотокорреспондентом. В ТАСС пришел перед Великой Отечественной войной.

Халдей запечатлел на свою камеру Leica для последующих поколений всю войну: от первого дня - "Москвичи слушают сообщение Молотова" - до победного финала - "Знамя Победы над Рейхстагом", "Акт о безоговорочной капитуляции всех вооруженных сил Германии в Карлсхорсте", "Парад Победы на Красной площади в Москве 24 июня 1945 года" и "Суд над главными нацистскими преступниками в Нюрнберге". Фотокорреспондент побывал на многих фронтах, ездил от Мурманска до Берлина, посещал Керчь, Новороссийск, Ростов-на-Дону, Кубань, Ялта, Севастополь, а после освобождения СССР - Болгарию, Румынию, Югославию, Венгрию, Австрию, Германию и Китай.

В наши дни работы Халдея считаются классикой советской фотожурналистики, они вошли в коллекции известных музеев и фотогалерей мира. В частности, снимок "Знамя Победы над Рейхстагом" вошел в топ-100 самых выдающихся фотографий, созданных с начала существования фотоискусства, по версии журнала Time.