Путин отметил исключительную историческую ценность архива воспоминаний ветеранов ВОВ

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил ветеранов Великой Отечественной войны и посетителей портала правительства Москвы с наступающим Днем Победы, отметив важность проекта "Слово солдата Победы", который в пятницу заработал на сайте mos.ru.

"Пройдут годы, минуют десятилетия, но в нашей стране 9 Мая останется самым главным, святым праздником. В каждом доме, в каждой российской семье всегда будут искренне гордиться подвигом героев Великой Отечественной, которые спасли мир от нацизма, подарили жизнь грядущим поколениям. В рядах защитников Отчизны навечно останутся москвичи-ополченцы и воины-уроженцы нашей столицы, прошедшие фронтовыми дорогами", - отмечается в телеграмме главы государства, текст которой опубликован в пятницу на сайте Кремля.

Путин назвал проект "Слово солдата Победы" важной и востребованной инициативой, которая "выполняет благородную миссию сбережения памяти о ратных страницах истории страны". "Собранные в архиве воспоминания ветеранов, их рассказы о драматических событиях самой жестокой войны XX столетия, редкие фотографии и документы имеют исключительную историческую, нравственную, человеческую ценность, являются свидетельством беспримерного мужества бойцов и командиров Красной Армии, их беззаветной любви к Родине, несгибаемой воли и величия духа", - добавил президент.

По словам Путина, такие проекты служат преемственности традиций патриотизма, личной ответственности за судьбу Отечества и воспитанию молодежи.