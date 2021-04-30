Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров вакцинировался от коронавируса

ВОЛГОГРАД, 30 апреля. /ТАСС/. Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров в пятницу во время встречи с ветеранскими организациями региона сообщил о том, что он и его семья вакцинировались от новой коронавирусной инфекции.

На встрече с руководителями ветеранских организаций губернатор акцентировал внимание старшего поколения на важности неукоснительного соблюдения противоэпидемических мер и вакцинации.

"Сегодня главный вопрос - сохранение здоровья для людей старшего возраста, потому что инфекция бьет, в первую очередь, по людям, имеющим хронические заболевания. Наша задача - достичь массового иммунитета, и это можно сделать только вакцинацией. Я прошу вас, не откладывая <...>, прийти на участки вакцинирования, в медучреждения, и это будет хороший пример для всех жителей области. <...> Я тоже вакцинировался, у меня провакцинировалась вся семья", - сказал Бочаров.

Ранее сообщалось, что власти Волгоградской области в связи со стабилизацией эпидостановки разрешили проведение экскурсий, работу аттракционов, при соблюдении определенных требований и смягчили ряд других ограничений, введенных в регионе из-за роста случаев коронавируса. По данным оперштаба, в Волгоградской области коронавирусная инфекция с начала пандемии выявлена у 56 888 человек, выздоровели 54 354 человека, умерли 1 107.