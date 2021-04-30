ФСИН признала законным применение силы в отношении заключенного в волгоградской колонии

ВОЛГОГРАД, 30 апреля. /ТАСС/. УФСИН по Волгоградской области назвало применение физической силы к осужденному, который отказывался пройти геномную регистрацию в исправительной колонии номер 26, законным. Об этом журналистам в пятницу сообщили в пресс-службе ведомства.

Ранее в соцсетях и СМИ региона появилась запись со служебного видеорегистратора сотрудников колонии номер 26 Волгограда, сделанная 16 января 2020 года. На ней запечатлено, что сотрудники учреждения якобы бьют заключенного, принуждая его сдать кровь для геномной регистрации.

"Материалы по факту применения физической силы к осужденному были зарегистрированы и направлены в надзорные органы, также была проведена служебная проверка. В действиях сотрудников ИК-26 УФСИН России по Волгоградской области нарушений действующего законодательства не выявлено, применение физической силы признано обоснованным", - сказали в пресс-службе ведомства.

Как уточнили в пресс-службе, по законодательству осужденные за тяжкие и особо тяжкие преступления обязаны проходить государственную геномную регистрацию. Однако в медчасти учреждения осужденный в категоричной форме отказался от прохождения процедуры и препятствовал забору крови, не реагируя на требования сотрудников учреждения. Мужчину предупредили, что в случае продолжения протеста к нему будет применена физическая сила, но осужденный это вновь проигнорировал.