Минздрав предложил обязательно обследовать водителей, ранее лишенных прав за пьяную езду

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Минздрав России подготовил обновленный проект приказа проведения обязательного медицинского освидетельствования водителей, согласно которому обязательно обследовать на наркологические расстройства будут тех, кого ранее лишали прав за езду в состоянии наркологического или алкогольного опьянения. Об этом журналистам сообщили в пятницу в пресс-службе министерства.

"Проект приказа вносит минимальные изменения в действующий порядок проведения обязательного медицинского освидетельствования водителей транспортных средств (кандидатов в водители транспортных средств): уже существующие нормы порядка дополняются необходимостью проведения лабораторного обследования лиц, ранее лишенных права управления за езду в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, с целью диагностики наркологического расстройства", - говорится в сообщении.

В Минздраве пояснили, что у лиц с заболеваниями или состоянием, вызванными употреблением психоактивных веществ, на определенной стадии их развития возникают помимо прочего нарушения ситуационного контроля и снижение критических способностей. "Поэтому сам факт управления транспортным средством в нетрезвом состоянии зачастую является симптомом того или иного имеющегося у него наркологического расстройства", - отмечают в пресс-службе.

Предлагаемая норма призвана снизить смертность в ДТП по вине лиц, управлявших транспортными средствами в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Вместе с тем, положения о необходимости проведения лабораторного обследование при наличии клинических признаков наркологических расстройств уже действуют с 2016 года. В этой части изменения в приказ не вносятся.

"Применение лабораторных методов с целью диагностики потребления психоактивных веществ, в том числе среди водителей транспортных средств, является общемировой практикой. Профилактика является приоритетным направлением в сфере охраны здоровья. При этом выявление пациентов на ранних стадиях развития наркологических расстройств позволяет наиболее результативно сформировать у данных пациентов достаточный уровень мотивации к обращению за оказанием медицинской помощи и приверженности к ведению здорового образа жизни", - добавили в Минздраве.

Согласно показателям состояния безопасности дорожного движения в России в 2020 году совершено 12 845 ДТП с участием водителей транспортных средств, находившихся в состоянии опьянения, и 3 121 ДТП с участием водителей, которые отказались от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения. В общей сложности в результате этих происшествий в 2020 году погибли 3 524 человека и были ранены 21 459 человек.

История вопроса

В июле 2019 года Минздрав предложил ввести в состав обязательного медосвидетельствования водителей и желающих получить права, сдачу анализов на наличие психоактивных веществ и пристрастие к алкоголю. Приказ должен был вступить в силу 22 ноября 2019 года. Это спровоцировало длинные очереди в наркодиспансеры, так как эксперты отмечали, что стоимость справки психиатра-нарколога изменится в отдельных регионах с 200-1 000 рублей до 5-6 тыс. рублей. В связи с этим было принято решение перенести введение данной нормы на 1 июля 2020 года, а позднее - до 1 января 2021 года, а потом и до 31 декабря 2021 года.

Ранее в Минздраве также сообщали, что эксперты продолжат работу по совершенствованию вопросов медицинского освидетельствования. В частности, планируется расширить спектр применяемых методик определения психических расстройств, связанных с употреблением алкоголя. Если в настоящее время может быть использован лишь CDT-тест (маркер хронического злоупотребления алкоголем), то предлагаемые изменения позволят использовать любые существующие методики. В министерстве считают, что это позволит расширить возможности выбора метода для региональных специалистов и не допустить роста цен на исследования.