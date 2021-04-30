На ростовскую стелу воинам-освободителям вернули упавший из-за шторма колокол

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 апреля./ТАСС/. Власти Ростова-на-Дону отреставрировали и вернули на место колокол, упавший в 2020-м году со стелы мемориального комплекса, посвященного советским воинам-освободителям города от немецко-фашистских захватчиков в период Великой Отечественной войны, сообщили в пятницу в пресс-службе ростовской администрации.

В октябре 2020 года года из-за штормового ветра колокол сорвало со стелы и он получил серьезные повреждения. В сети распространилось видео, где подростки сбросили упавший колокол с каменной лестницы, а потом он был увезен на автомобиле в неизвестном направлении, полиция инициировала проверку по данному факту.

"В городе прошла торжественная церемония установки колокола стилизованной звонницы на стелу мемориального комплекса "Воинам-освободителям города Ростова-на-Дону от немецко-фашистских захватчиков". В настоящее время колокол полностью отреставрирован, изготовлены латунные цифры, увековечивающие дату окончательного освобождения донской столицы, и установлен на прежнее место", - говорится в сообщении.