Песков: церемония награждения Путиным Героев Труда на майские праздники не планируется

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Церемония награждения Героев Труда президентом РФ Владимиром Путиным на майские праздники в этом году не планируется. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Он отрицательно ответил на вопрос, планирует ли президент в ближайшие дни вручить золотые медали Героям Труда, указ о награждении которых был подписан в пятницу.

Церемония награждения Героев Труда до пандемии обычно была приурочена к 1 Мая, однако в 2020 году она, как и многие другие мероприятия, была отложена из-за эпидемиологической ситуации, и состоялась 12 июня, в День России, на Поклонной горе, вместе с церемонией торжественного подъема флага РФ.

Ранее Путин подписал указ о присвоении звания Героев Труда пятерым россиянам за особые трудовые заслуги перед государством и народом. Среди них - заместитель гендиректора - управляющий директор "ОДК-Сатурн" Виктор Поляков, директор и худрук дагестанской Республиканской школы искусств для одаренных детей Мурад Кажлаев, капитан-наставник одного из отделов "Дальневосточного морского пароходства" во Владивостоке Геннадий Антохин, тракторист совхоза имени Кирова Александр Бондаренко, а также машинист крана доменного цеха акционерного общества "Евраз ЗСМК" в Кузбассе Людмила Суслякова.

Герой Труда Российской Федерации - высшее звание и государственная награда РФ за особые трудовые заслуги перед государством и народом. Это звание было установлено указом президента РФ 29 марта 2013 года.