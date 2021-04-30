Французские виноделы подарили посольству России шестилитровую бутылку шампанского

ПАРИЖ, 30 апреля. /ТАСС/. Французские виноделы из региона Шампань поздравили Россию с наступающим Днем Победы. В ходе церемонии, которая состоялась в пятницу в посольстве РФ во Франции, они передали в дар России коллекцию своей продукции, передает корреспондент ТАСС.

По словам представителя французских производителей, главы ассоциации Very Champagne Витольда Изи, "таким образом французские производители хотят поздравить народ России с Днем Победы". "Многим французам, особенно из среды предпринимателей, в связи с международной обстановкой, в связи с пандемией, не хватает личных контактов с российскими партнерами, - отметил он. - Они чувствуют, что это нехорошо, поэтому решили сделать такой подарок".

Основным подарком стала шестилитровая керамическая бутылка шампанского Cuv e Sensorium производства Maison de Champagne Edouard Brun. Советник-посланник посольства России Александр Зезюлин со своей стороны поблагодарил французскую сторону за подарки и отметил важность сотрудничества, а также напомнил, что французские солдаты сражались вместе с советскими против общего врага. "Мы очень рады, что французы помнят о героизме советских людей", - подчеркнул он.