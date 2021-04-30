Британские газеты в рамках борьбы с расизмом присоединятся к бойкоту соцсетей до 3 мая

ЛОНДОН, 30 апреля. /ТАСС/. Британские газеты, включая The Sun и Evening Standard, присоединятся к бойкоту социальных сетей, чтобы обратить внимание на необходимость борьбы с расизмом в онлайн-среде. Печатные издания перестанут вести свои аккаунты в соцсетях с вечера 30 апреля до утра 3 мая.

Ранее о бойкоте социальных сетей в предстоящие выходные объявили футбольные клубы Английской премьер-лиги, Чемпионшипа, Футбольная ассоциация Англии и ее президент герцог Кембриджский Уильям, семикратный чемпион "Формулы-1" британский автогонщик Льюис Хэмилтон, национальные федерации регби, крикета, велоспорта и др., а также телевизионные вещатели соревнований.

Организаторы и участники состязаний пошли на такой шаг вследствие того, что темнокожие атлеты зачастую сталкиваются с оскорблениями на расовой почве в своих социальных сетях после матчей. В частности, за последние месяцы на получение расистских сообщений в Twitter или Instagram пожаловались футболисты сборной Англии Рахим Стерлинг, Кайл Уокер и Рис Джеймс. Они призвали руководство социальных сетей активнее "бороться с разжиганием ненависти" в онлайн-среде.