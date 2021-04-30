Юнармейцы и военные встретили патриотический поезд в Мурманске

МУРМАНСК, 30 апреля. /ТАСС/. Военнослужащие воинских частей и участники всероссийского детско-юношеского военно-патриотического движения "Юнармия" встретили патриотический эшелон "Мы - армия страны. Мы - армия народа" в Мурманске. Об этом сообщили в министерстве информации Мурманской области.

"На железнодорожном вокзале столицы Заполярья прошло торжественное построение личного состава воинских частей и участников всероссийского детско-юношеского военно-патриотического движения "Юнармия", - говорится в сообщении.

Помимо руководства Мурманской области и Северного флота, первыми посетителями поезда стали юнармейцы. С 13 до 15 часов эшелон принимал организованные группы учащихся, с 15 часов посещение экспозиции было открыто всем желающим. Рядом с центральной площадью Мурманска развернули выставку военной техники, мобильный пункт отбора граждан на военную службу по контракту, также работала полевая кухня. Завершилась акция концертом ансамбля песни и пляски Краснознаменного Северного флота и творческих коллективов Мурманской области.

Поезд отправился из Москвы 25 апреля. На своем маршруте он остановится более чем в 50 городах России и 27 июня вернется в Москву. В составе поезда, помимо тематического медицинского вагона, также имеется вагон-сцена для выступления творческих коллективов, три платформы с образцами новейшей техники, среди которых бронеавтомобиль "Тайфун-К", танк Т-90М, самоходная артиллерийская установка "Коалиция-СВ" и одна платформа с бронеавтомобилями "Пантера" и "Хаммер-1". В тематическом вагоне "Дорога памяти" размещены терминалы для просмотра и загрузки сведений о ветеранах Великой Отечественной войны. Новейшие достижения армии представлены в вагоне "Современная армия" и на трех открытых платформах.