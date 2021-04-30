Лидеры киргизской и таджикской диаспор призвали проживающих в Москве сограждан к миру

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Лидеры и представители киргизских и таджикских национальных общин и диаспор в Москве призывают киргизов и таджиков, проживающих в столице, не поддаваться на провокации и попытки использования международных конфликтов для дестабилизации межнациональных отношений в городе. Об этом сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе Департамента национальной политики и межрегиональных связей Москвы.

В ведомстве добавили, что обращение сделано в целях обеспечения межнационального согласия в столице, профилактики рисков межэтнической конфликтности в связи с вооруженным инцидентом 28-29 апреля на границе двух стран.

"В правительстве Москвы прошла встреча с представителями киргизской и таджикской общественности. <...> В ходе встречи <...> были обсуждены вопросы обеспечения межнационального согласия и профилактики рисков межэтнической конфликтности в городе Москве на фоне обострения ситуации на границе Киргизии и Таджикистана 28-29 апреля 2021 года. Представители национальной общественности заявили, что никакие конфликты между зарубежными государствами не должны стать причиной ухудшения межнациональных отношений в Москве", - сообщили в пресс-службе.

По итогам обсуждения Департамент национальной политики и межрегиональных связей Москвы предоставил ТАСС обращение лидеров и представителей столичных киргизских и таджикских общин и диаспор с призывом не допускать на территории города конфликтов, вызванных обострением ситуации на границе двух стран.

"Нельзя допустить переноса напряженной ситуации в этих странах на территорию Российской Федерации и тем самым создать очаги конфликтов между общинами двух народов. Призываем на территории РФ строго соблюдать и придерживаться ее законов. Проявлять спокойствие, сдержанность, быть бдительными, не поддаваться на информационные уловки, всевозможные подстрекательства и провокации, использующие факты эскалации конфликта с целью усугубления и переноса ситуации на территории других государств", - значится в обращении.

Лидеры и представители общин и диаспор просят киргизов и таджиков, проживающих в Москве, не принимать участие в каких-либо инициативах, несанкционированных акциях или собраниях, воздержаться от различных призывов в социальных сетях и на разных медиаплатформах к противоправным действиям. По их словам, ответом на любые противоправные действия и провокации должны быть меры, предпринимаемые в правовом поле, и обращение в правоохранительные органы.

"Москва традиционно была, есть и будет центром единения национальных культур, религий и межнационального созидания, участие в котором является нашей общей задачей. Общественная безопасность и правопорядок, межнациональный мир и стабильность в Российской Федерации и ее столице - городе Москве - зависят от каждого из нас, вне зависимости от того, являетесь ли вы гражданами России или других стран", - заключается в обращении.