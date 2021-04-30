Дворцовый мост в Петербурге украсит праздничная подсветка в дни майских праздников

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 апреля. /ТАСС/. Дворцовый мост в Санкт-Петербурге в День весны и труда и в День Победы украсит праздничная подсветка. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе городского учреждения "Ленсвет".

"В День весны и труда подсветка Дворцового моста предстанет в весенних оранжевых и зеленых цветах. Увидеть праздничную подсветку горожане смогут 1 мая с 21:30 мск. В День Победы подсветка городской достопримечательности предстанет в триколоре флага России с 21:50 мск", - рассказали в пресс-службе.

Отмечается, что для архитектурно-художественной подсветки этого моста применяются 600 светодиодных светильников. Перевод оборудования в особый режим подсветки специалисты "Ленсвета" осуществляют дистанционно из производственно-диспетчерской службы.

Дворцовый мост перекинут между Дворцовой площадью и стрелкой Васильевского острова. Официальным днем рождения моста считается 23 декабря 1916 года, когда по нему проехал первый экипаж. Ночную подсветку Дворцовый мост получил в 1997 году.