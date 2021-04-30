Участие в "Уроках мужества" фестиваля "Герои большой страны" приняли 30 тыс. школьников

ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 апреля. /ТАСС/. "Уроки мужества и подвига" провели в рамках первого российского фестиваля кино и интернет-контента "Герои большой страны" для более 30 тыс. школьников из 68 регионов страны. На уроках презентовали фильм от Свердловской киностудии, сообщил на пресс-конференции в Уральском региональном центре ТАСС член оргкомитета, генеральный продюсер фестиваля Михаил Чурбанов.

"Урок мужества и подвига" прошел в 68 регионах России. Заявок было больше пяти тысяч, но прислали отчеты по урокам 1 777 педагогов, хотя мы понимаем, что уроки провели все, потому что все запросили материалы. Приняли участие более 30 тыс. школьников. И самое главное, что 97% педагогов считают, что такой формат - это инструмент для воспитательной работы в школе", - сказал он, уточнив, что фильм, показанный на уроках, после обсуждался учениками и учителями.

Ранее ТАСС сообщал, что для проведения таких уроков в павильонах на Свердловской киностудии и в одном из лицеев Екатеринбурга подготовили специальный фильм "#Героиесть", в котором показаны истории четырех героев, спасавших окружающих.

Фестиваль "Герои большой страны" пройдет в Екатеринбурге с 5 по 8 мая, за эти дни жители города смогут посмотреть фильмы и интернет-проекты, а жюри определят победителей в нескольких номинациях. Фестиваль состоится впервые, его целью является поддержка производства и распространения игровых фильмов и сериалов, документальных и интернет-проектов, раскрывающих тему героизма. Он проводится правительством Свердловской области при поддержке губернатора региона, Министерства обороны РФ, Всероссийской государственной телерадиокомпании и Национального благотворительного фонда, а также при участии Свердловской киностудии и Фонда развития культуры и кинематографии "Страна". Основная площадка фестиваля - Свердловская киностудия.