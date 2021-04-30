Мероприятия в честь Дня Победы в Оренбургской области разрешили провести со зрителями

ОРЕНБУРГ, 30 апреля. /ТАСС/. Губернатор Оренбургской области Денис Паслер внес изменения в указ о мерах по борьбе с коронавирусной инфекцией, разрешив проведение очных мероприятий, приуроченных к празднованию Дня Победы. Об этом говорится в сообщении, распространенном в пятницу пресс-службой главы региона.

Ранее ТАСС сообщал, что администрация Оренбурга планирует провести 9 мая в честь 76-й годовщины победы в Великой Отечественной войне парад с участием около 1 200 военнослужащих, танков, самолетов военно-транспортной авиации и другой техники. По расчетам мэрии Оренбурга, на трибунах и арене с учетом ограничительных мер смогут разместить до 7 тыс. человек.

"В число мероприятий, разрешенных к проведению с учетом соблюдения требования Роспотребнадзора, включены посвященные 76-й годовщине Победы, а также физкультурные мероприятия в рамках корпоративного спорта. Детским оздоровительным лагерям разрешено возобновить заезды в планируемые смены при условии соблюдения санитарных правил и письменного согласия родителей каждого ребенка на его пребывание в лагере в период действия антиковидных мер", - отмечается в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе, проводить религиозные службы и обряды возможно с условием соблюдения всех рекомендаций главного санитарного врача РФ. При этом из списка обязательных к использованию средств индивидуальной защиты на любых мероприятиях исключены перчатки.

"По 25 мая остается под запретом работа ночных клубов, кальянных и точек продажи разливных напитков", - уточняется в сообщении.

В Оренбургской области, по данным регионального оперштаба, официально зарегистрировано 42 337 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 70 - за прошедшие сутки. Выздоровели 38 387 человек, 854 пациента умерли. В стационарах находятся 430 человек с диагнозом COVID-19.