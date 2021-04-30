Путин подписал закон об отмене госпошлины за водительские удостоверения призывников

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон об освобождении военнослужащих от уплаты госпошлины за получение водительского удостоверения в случае, если они получили по направлению военного комиссариата военно-учетную специальность для управления транспортными средствами или самоходными машинами. Документ опубликован в пятницу на официальном интернет-портале правовой информации.

Кроме того, закон освобождает от уплаты госпошлины военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, за выдачу им национального водительского удостоверения категории D и подкатегории D1. Сейчас госпошлины за право управления транспортными средствами и самоходными машинами составляют от 500 рублей до 3 тыс. рублей.

Как отмечалось в пояснительной записке, "указанные суммы для граждан, подлежащих призыву на военную службу, как правило, не имеющих собственного заработка, являются существенными, а их взимание является социально несправедливым и не способствует повышению престижа прохождения военной службы по призыву".