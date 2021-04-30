Кабмин утвердил меры по совершенствованию системы профилактики подросткового суицида

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение об утверждении комплекса мер до 2025 года по совершенствованию системы профилактики суицида среди несовершеннолетних. Документ опубликован в пятницу на официальном интернет-портале правовой информации.

Ответственным органам поручено ежегодно представлять в Минздрав доклад о ходе реализации комплекса мер. А Минздрав будет представлять доклад в Минпросвещения.

Документом, в частности, предлагается проведение в образовательных организациях специальных мероприятий для родителей, организация для несовершеннолетних тренингов, психологических консультаций, направленных на формирование позитивного мышления, привлечение подростков к участию в мероприятиях "Российского движения школьников", оказание экстренной психологической помощи детям, а также мониторинг и оценка доступности оказания такой помощи.

Кроме того, комплекс мер предполагает формирование официальной статистической информации о смертности от самоубийств среди несовершеннолетних в РФ, выявление и блокировку сайтов, содержащих призывы и информацию о способах самоубийства, разработку и внедрение программ профилактики суицида у несовершеннолетних и др.