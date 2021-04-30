Минобороны опубликовало инфографику с мероприятиями Дня Победы

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Минобороны РФ разместило на своем сайте инфографику, посвященную мероприятиям, запланированным на День Победы.

"Интернет-пользователи смогут ознакомиться с численностью участников парадов в российских городах, задействованной в них наземной и авиационной техникой, а также с местами и временем проведения праздничных артиллерийских салютов и фейерверков, которые 9 мая прогремят по всей стране", - сообщили в ведомстве.

Исходя из представленной информации, артиллерийские салюты и праздничные фейерверки будут организованы в Калининграде, Новосибирске, Севастополе, Мурманске, Владивостоке, Хабаровске, Екатеринбурге, Волгограде и 12 других городах.

"Всего в военных парадах в городах страны примут участие более 60 тыс. военнослужащих, будет задействовано около 1,8 тыс. единиц современной и исторической гусеничной и автомобильной военной техники, а также около 300 самолетов и вертолетов", - сообщили в Минобороны.