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Умер министр молодежи и спорта Азербайджана

Ему было 56 лет

БАКУ, 30 апреля. /ТАСС/. Министр молодежи и спорта Азербайджана и вице-президент Национального олимпийского комитета Азад Рагимов умер после продолжительной болезни в возрасте 56 лет. Об этом в пятницу сообщила пресс-секретарь министерства Самая Мамедова.

"Несколько минут назад мы потеряли старшего брата, наставника, нашего министра. Без вас будет очень сложно", - написала она на странице в Facebook.

Рагимов страдал от рака легких, последние несколько месяцев он находился на лечении в США. С 2006 года он занимал должность министра молодежи и спорта Азербайджана.

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