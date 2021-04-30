Умер министр молодежи и спорта Азербайджана

БАКУ, 30 апреля. /ТАСС/. Министр молодежи и спорта Азербайджана и вице-президент Национального олимпийского комитета Азад Рагимов умер после продолжительной болезни в возрасте 56 лет. Об этом в пятницу сообщила пресс-секретарь министерства Самая Мамедова.

"Несколько минут назад мы потеряли старшего брата, наставника, нашего министра. Без вас будет очень сложно", - написала она на странице в Facebook.

Рагимов страдал от рака легких, последние несколько месяцев он находился на лечении в США. С 2006 года он занимал должность министра молодежи и спорта Азербайджана.