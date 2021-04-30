Салюты в честь Дня Победы пройдут в девяти городах-героях РФ

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Министр обороны генерал армии Сергей Шойгу подписал приказ о проведении праздничного салюта в честь Дня Победы в девяти городах-героях, а также в местах размещения штабов округов, флотов и армий. Текст приказа опубликован в газете "Красная Звезда".

"В ознаменование 76-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов приказываю: 9 мая 2021 года в 22:00 по местному времени произвести артиллерийские салюты с привлечением воинских частей Вооруженных Сил Российской Федерации в столице нашей Родины городе-герое Москве, в городах-героях Волгограде, Керчи, Мурманске, Новороссийске, Санкт-Петербурге (городе-герое Ленинграде), Севастополе, Смоленске, Туле, а также в городах, где дислоцированы штабы военных округов, флотов, общевойсковых армий и Каспийской флотилии, тридцатью холостыми залпами артиллерийских орудий и пусками фейерверочных изделий салютных установок в соответствии с нормами расхода боеприпасов и фейерверочных изделий", - говорится в тексте приказа министра обороны.