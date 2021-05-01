В Калининграде открылся международный фестиваль кино "Край света. Запад"

КАЛИНИНГРАД, 1 мая. /ТАСС/. Второй международный кинофестиваль "Край света. Запад" открылся в пятницу на площадке областного драматического театра в Калининграде. Кинофорум пройдет с 30 апреля по 7 мая, в конкурсную программу включены 10 документальных и игровых работ кинематографистов из восьми стран, фильмом открытия стал показ трагикомедии Аки Каурисмяки "Гавр" о том, как нормандцы спасают от полиции юного нелегального мигранта из Габона.

"Проект на самом деле является, по большому счету, таким продюсерским центром, существует вообще для того, чтобы в том месте, где он проводится, люди чуть-чуть по-другому стали смотреть на жизнь, на себя, чтобы им стало интересно жить, чтобы некоторые из них смогли, никуда не уезжая, снимать свое кино для тех людей, которые живут рядом с ними", - сказал на церемонии генеральный продюсер фестиваля Алексей Агранович.

В 2020 году фестиваль в Калининграде не состоялся из-за пандемии. По словам продюсера, программа фестиваля 2021 года сконцентрируется на проблеме подростков. "Этот фестиваль - про жизнь подростка и про жизнь глазами подростка", - сказал он, подчеркнув, что это никак не ограничивает аудиторию фестиваля.

Конкурсная программа

В конкурсную программу кинофестиваля включены пять игровых и пять документальных фильмов из России, Франции, Нидерландов, Польши, Чехии, Дании, Ирана и США. Их показы будут бесплатными для всех желающих. Судить конкурсную программу будут международное жюри профессиональных кинематографистов, жюри школьников в возрасте от 12 до 17 лет, отобранное на основе творческого конкурса, и жюри учителей. Куратором подросткового жюри станет Надежда Михалкова, а работу учительского будет координировать директор творческого детского лагеря "Камчатка" Филипп Бахтин, сообщили журналистам организаторы.

В программу фестиваля включена подборка российских фильмов для детей и подростков, выпущенных в XXI веке. В рамках этой программы состоится показ фильма "14+", удостоенного в 2015 году призов на российских и международных кинофестивалях. Картину представят режиссер Андрей Зайцев и актриса Ольга Озоллапиня.

Специальным гостем фестиваля станет писательница Анна Старобинец - она проведет встречу с читателями и мастер-класс по кинодраматургии. В рамках фестиваля также состоится презентация проектов сценариев короткометражных документальных фильмов, организованная совместно с проектом Киностудии им. М. Горького Gorky.Doc и направленная на поддержку молодых авторов, победитель получит денежное вознаграждение.

Творческие мастерские

В рамках фестиваля в Калининграде будут работать три творческие мастерские. Это мастерская документального кино под руководством режиссера Ольги Привольновой, мастерскую анимации возглавит ведущий преподаватель анимационной студии "Да" Александра Пивоварова - под ее руководством дети в возрасте от семи до 11 лет приобретут опыт сценарной работы, раскадровки, работы в аналоговых техниках анимации и в итоге создадут коллективный анимационный фильм в технике бумажной перекладки. В мастерской "Кинолаборатория" азам кино участников научат сценарист Лена Ванина и режиссер Кирилл Кулагин. Результатом станет документально-игровой фильм, который будет показан на церемонии закрытия кинофорума.

Первый фестиваль "Край света. Запад" прошел в Калининграде весной 2019 года как продолжение фестиваля "Край света. Восток", проводящегося на Сахалине с 2010 года. Среди гостей первого кинофестиваля были мастера отечественной режиссуры Алексей Попогребский, Владимир Котт и Алексей Федорченко, а также титулованные зарубежные авторы Огнен Главонич и Пиа Хелленталь.