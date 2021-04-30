Путин подписал закон об автоматизации предоставления мер соцподдержки

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон, дающий возможность назначать и предоставлять меры социальной поддержки через Единую государственную информационную систему социального обеспечения (ЕГИССО). Документ опубликован в пятницу на официальном портале правовой информации.

ЕГИССО действует с 1 января 2018 года и позволяет гражданам и органам власти получать актуальную информацию о мерах социальной поддержки, оказываемых из бюджетов всех уровней, а также получать органам власти сведения, необходимые для их предоставления. Как отмечалось в опубликованной ранее пояснительной записке, закон расширит "перечень задач, решение которых будет обеспечиваться информационной системой, отнеся к ним осуществление процесса назначения и предоставления мер социальной поддержки".

По словам вице-спикера Совфеда Галины Кареловой, регионы смогут использовать систему для назначения мер социальной поддержки, что "обеспечит оперативность принятия решений соответствующими органами и упростит для граждан процесс предоставления документов для получения мер социальной поддержки".

Документ также дает возможность государственным органам и организациям, предоставляющим меры социальной поддержки, у которых отсутствуют свои информационные системы, пользоваться для этих целей ЕГИССО.