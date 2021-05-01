Путин утвердил право на соцгарантии семьям погибших военных, не имевших статуса ветерана

МОСКВА, 1 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон, дающий право на получение социальных гарантий членам семей погибших в ходе боевых действий военнослужащих, не получивших при жизни удостоверение ветерана боевых действий. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Инициатива позволяет отнести к ветеранам боевых действий лиц, погибших и не получивших при жизни удостоверение ветерана, а также предоставить членам их семей право на получение соответствующих социальных льгот.

Удостоверение члена семьи погибшего ветерана боевых действий, выдаваемое указанным лицам, является документом, подтверждающим их право на меры социальной поддержки. Ранее для его оформления требовалось в том числе удостоверение ветерана боевых действий, выданное погибшему военнослужащему при жизни. Теперь необходимо будет предоставить документы, подтверждающие факт гибели военнослужащего, а также его участия в боевых действиях и спецоперациях.

Как указывалось в пояснительной записке, ранее порядок выдачи удостоверений членам семей погибших военнослужащих был не определен, в связи с чем они для оформления соответствующего удостоверения были вынуждены обращаться в судебные органы с целью защиты своих прав.