В Хабаровске включили вакцинацию от коронавируса в программу празднования 1 Мая

ТАСС, 1 мая. Власти в Хабаровске в субботу развернули фестивальный городок на площади имени Ленина в честь празднования 1 Мая и открыли на нем площадку вакцинации населения от коронавируса. Об этом сообщила пресс-служба правительства Хабаровского края.

"1 и 2 мая остановку в фестивальном городке сделает автопоезд здоровья. Все желающие смогут бесплатно сделать флюрографию, маммографию, а также пройти вакцинацию, 3 мая автопоезд будет работать возле краевого дворца дружбы "Русь", - говорится в сообщении.

Также площадку для вакцинации населения на площадке празднования Дня труда развернули на центральной площади в Чите, сообщила пресс-служба правительства Забайкальского края. Традиционные шествия трудовых коллективов в Дальневосточном федеральном округе из-за пандемии коронавируса были отменены. В частности, на Камчатке и Сахалине первомайские профсоюзные мероприятия прошли в онлайн-формате.

Празднование на Дальнем Востоке

В программу празднования Дня труда в регионах Дальнего Востока вошли ярмарки, эстафеты и концерты. Так, во Владивостоке рядом с главным фонтаном набережной развернули большую сцену, на которой выступили студенты Приморского краевого колледжа культуры. Ближе к Юбилейному пляжу расположилась площадка, где все желающие могут сдать нормы ГТО, а также караоке "Спой, товарищ" с песнями советского времени.

На Магадане прошло праздничное шествие оркестра духовой и эстрадной музыки. Кроме того, тематическую концертную программу подготовили артисты ДК "Автотэк" и ДК "Пионерный". В Чите частью праздника стала легкоатлетическая эстафета на кубок города.

В Хабаровском крае культурная программа в честь праздника рассчитана на три дня. В рамках масштабного фестиваля "АмурФест. Весна" на центральной площади развернуты тематические улицы, на одной из них - улице Добра - проходит сбор вещей для малообеспеченных людей, а также пожертвований в помощь бездомным животным. На улице Детства организаторы развернули мастерские, мастер-классы по актерскому мастерству, изготовлению многоразовой летающей ракеты и другие. На проспекте Молодежи открыты интерактивные площадки, запланирован турнир по сборке-разборке автомата АК-47М и регистрация в волонтерские движения.