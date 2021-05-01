Власти Болгарии заявили, что в стране разнообразят туристические программы для россиян

СОФИЯ, 1 мая. /Корр. ТАСС Игорь Ленкин/. Болгария в летний туристический сезон, который стартует 1 мая, разнообразит программы для россиян. Об этом в интервью ТАСС сообщила и.о. вице-премьера и министра туризма Болгарии Марияна Николова.

Она отметила, что "Россия - один из основных партнеров Болгарии в области туризма", поэтому первыми мероприятиями с участием представителей республики в офлайн-формате стали международные туристические выставки в Москве в марте. Они также представили стенды на выставках в Екатеринбурге и Пензе, вызвавшие большой интерес российской стороны. "Наше национальное туристическое представительство вошло в рабочую группу восстановления международных детских путешествий в ассоциации "Турпомощь", первое заседание которой пройдет в середине мая", - рассказала Николова. Кроме того, предстоит онлайн-форум "Болгария - Россия: многоплановое региональное партнерство. Туризм", с участием более 70 экспертов двух стран, болгарские национальные традиции будут представлены и на Международном молодежном православном фестивале "Возрождаем традиции. Пасха" и других мероприятиях.

"Представители туристического бизнеса провели очень серьезную и целенаправленную работу, чтобы разнообразить туристические программы для гостей из России. Они уже подготовили и отправили российским коллегам свои предложения. В частности, подготовлены специальные программы по восстановлению граждан, переболевших коронавирусной инфекцией, программы по укреплению иммунной системы, программы красоты и физического здоровья. Наши гости смогут познакомиться с объектами и предложениями, включенными в международные программы "Черноморская кухня" и "Дорога на Софию", в которую включены православные храмы и исторические памятники, посвященные святой Софии на южном болгарском Черноморье. Предлагаются программы, связанные с экстремальным отдыхом, и другие разнообразные экскурсионные маршруты", - сказала она.

Николова заверила, что "Минтуризма и туристические организации обеспечат своим гостям безопасный, оздоравливающий отдых, насыщенный новыми эмоциями и впечатлениями". "В Болгарии продолжается массовая вакцинация против COVID-19, приоритетным порядком вакцинируются 82 тыс. работников курортов, чтобы к началу сезона у них уже выработался активный иммунитет. В этом году мы ждем около 8 млн туристов, частью из них, надеемся, будут наши русские друзья. Многие ваши соотечественники имеют в Болгарии недвижимость и, надеемся, в этом году вернутся", - отметила и.о. вице-премьера и министра туризма.