Российские дипломаты прибыли в Иерусалим для доставки Благодатного огня в аэропорт

ИЕРУСАЛИМ, 1 мая. /Корр. ТАСС Андрей Широков/. Делегация российских дипломатов прибыла в субботу в Старый город Иерусалима для помощи в доставке Благодатного огня из храма Гроба Господня в аэропорт Бен-Гурион для передачи святыни представителям Фонда Андрея Первозванного, которые доставят ее к началу Пасхального богослужения в московский храм Христа Спасителя. Делегацию российского посольства возглавляет посол РФ в еврейском государстве Анатолий Викторов, передает корреспондент ТАСС с места событий.

"В этом году благодаря усилиям Иерусалимского патриархата и организационной поддержке Министерства иностранных дел Израиля будет организована доставка частиц Благодатного огня в те страны, население которых проявляет заинтересованность. Это в основном страны с преобладающим христианским православным населением, либо с большой христианской диаспорой", - рассказал Викторов корреспонденту ТАСС после прибытия к Яффским воротам Старого города Иерусалима.

Израиль с конца прошлого года закрыт для иностранных туристов и паломников из-за ограничений, направленных на предотвращение попадания в страну новых мутаций коронавируса. "Смысл участия дипломатов заключается в том, что мы оказываем содействие, - продолжил посол РФ. - В частности, мы, российские дипломаты, по просьбе Русской духовной миссии [в Иерусалиме] доставляем Благодатный огонь от храма Гроба Господня до аэропорта [Бен-Гурион], где нас будут ожидать руководители и представители Фонда Андрея Первозванного, к которым обращена просьба доставить огонь к вечерней сегодняшней службе [в Москве]". "Как дипломаты мы оказываем дипломатическую поддержку, поскольку аэропорт - режимный объект и туда имеют разрешение на вход только послы, дипломатические представители и представители посольств", - добавил он.

Ранее в субботу делегация Фонда Андрея Первозванного отправилась в Израиль из московского аэропорта Внуково, чтобы привезти в Россию частицу Благодатного огня из храма Гроба Господня в Иерусалиме.

Благодатный огонь к Пасхе доставят по благословению Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в Москву 1 мая. Отсюда он будет передан в 25 городов и регионов России, а в Москве верующие смогут получить его частицу в 15 храмах. По рекомендации Роспотребнадзора в 2021 году традиционная массовая встреча Благодатного огня в аэропорту Внуково не состоится.

Схождения Благодатного огня в храме Гроба Господня в Иерусалиме православные верующие ожидают накануне Пасхи, которая в 2021 году отмечается 2 мая. Он появляется в часовне в центре храма Воскресения Христова, скрывающей пещеру Гроба Господня. Впервые в истории современной России Благодатный огонь был доставлен в Москву в 1992 году.