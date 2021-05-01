Президент Татарстана поручил отловить бездомных животных после нападения собак на ребенка

КАЗАНЬ, 1 мая. /ТАСС/. Президент Татарстана Рустам Минниханов поручил главам районов республики организовать работу по отлову безнадзорных животных и дальнейшему их размещению в соответствующие приюты после инцидента с нападением на мальчика бездомных собак. Об этом журналистам в субботу сообщила пресс-служба главы региона.

На субботнем совещании в правительстве республики Минниханов остановился на инциденте, который произошел в селе Осиново, где стая собак напала на 11-летнего ребенка. Мальчика в тяжелом состоянии доставили в больницу. После операции его поместили в реанимацию.

"Президент строго поручил главам районов совместно с соответствующими службами организовать отлов безнадзорных животных для дальнейшего их размещения в приюты, чтобы не допустить угрозы жизни людей, в особенности детей, которые в последнее время регулярно становятся жертвами таких животных", - говорится в сообщении.

Для проведения этой работы создадут межмуниципальные приюты. Соответствующей работой по поручению президента будет заниматься правительство республики, уточнили в пресс-службе.

Только в первом квартале 2021 года от безнадзорных животных в республике пострадало более 1,1 тыс. человек. Это статистика только тех, кто обратился в медицинские учреждения. Увеличение показателя обращений от безнадзорных животных отмечается в 20 районах.